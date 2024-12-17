Kültür Sanat

751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Şeb-i Arus programı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Umut ederiz ki en kısa zamanda Halep ve Şam mevlevihanelerinde burada olduğu gibi törenlerin yapılacağı güzel esenli günler gelecek"

KONYA - Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Şeb-i Arus programı ile sona erdi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, yerli ve yabancı çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yer yüzünde bazı büyük insanlar ölseler bile ölümlerinden sonra yol gösterici sıfatlarını yine üzerlerinde taşıyorlar. 751 sene dile kolay her sene Mevlana'nın fikirleri, birleştirici görüşleri, insanlığa faydalı olan görüşleri bu vesileyle bir kez daha gündeme getiriliyor. Bugün dünyadaki insanlığın en temel ihtiyacı olan şey barıştır. İnsanlar arasında çatışmaların sona ermesidir ve insanların insanca yaşayabildiği bir dünyanın kurulabilmesidir" dedi.

"Şam'dan açılan kapı Kudüs'e doğru yürüyecek"

Geçen sene Kudüs Mevlevihanesinden bahsettiğini hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Geçen sene burada konuşurken Kudüs Mevlevihanesinden bahsetmiştik. 7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze'de başlatmış olduğu insanlık dramı hepimizin yüreğini dağlıyor. Hepimiz o büyük soykırımı nefretle takip ediyoruz. O süreç içinde Kudüs Mevlevihanesinin gündeme gelmesi son derece önemli. Bu mevlevihane gibi bu sene Allah'a çok şükür bir tanesine dikkat çekmek isterim. 61 yıldır Suriye'de devam eden rejimden sonra Suriye'de Halep ve Şam mevlevihane ayaklarından birisidir. Umut ederiz ki en kısa zamanda Halep ve Şam mevlevihanelerinde burada olduğu gibi törenlerin yapılacağı güzel esenli günler gelecek. Şam'dan açılan kapı Kudüs'e doğru yürüyecek, Kudüs mevlevihaneleri de böylesine görkemli bir tören yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Milletimizi her türlü olumsuzluktan muhafaza eylesin"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vuslatın 751. Sene-i Devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ettiklerini söyleyerek, "Huzur ve kardeşlik duygularıyla bir kez daha büyük Veli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni anmak için bir araya gelmemizi nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah birliğimizi daim eylesin. Dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte ülkemizi, milletimizi her türlü olumsuzluktan muhafaza eylesin. Bizi biz yapan, aziz milletimizi farklı kılan, bu toprakları bize vatan kılan en temel özellik birlik ve beraberliğe olan inancımızdır. Sultan Alparslan'ın, 'Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır.' diyerek bizlere emanet ettiği bu toprakları ilelebet muhafaza etmemizin teminatı da bu birlik ve beraberlik ruhudur. Biliyoruz ki tarih boyunca çok ciddi badireler atlattık. Karşımıza engeller çıkarıldı. Ancak hiçbir kuvvet bu kutlu yürüyüşümüzü engelleyemedi. İnsanlık tarihi boyunca, belli dönemlerde gücü elinde bulunduran birçok farklı devlet, birlik duygusunu kaybetmenin bedelini çok ağır bir şekilde ödemiştir. Bugün dünyanın farklı noktalarında yaşanan birçok sorunun temelinde de insanların dayanışma ve kardeşlik ruhundan uzaklaşması yatmaktadır. Dünyanın dört bir yanında devam eden çatışmalar ve zulümler; insanların zorla yurtlarından edilmesini, işgalleri beraberinde getirmiştir. Mevcut kaos, karmaşa ve çatışma ortamlarını göz önüne aldığımızda Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi bu mukaddes toprakların çıkardığı abide şahsiyetlerin bizlere ulaştırdığı erdem ve değerlere tüm insanlığın ne kadar muhtaç olduğunu bir kez daha anlıyoruz" diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın, "Şeb-i Arus vesilesiyle Konya'mızdan yayılan bu ışığın, inşallah Müslüman kardeşlerimizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu 'Barış içinde, sevgi ve muhabbetle yaşamak' düsturunu kalplerimize perçinleyeceğine ve dünyamızı aydınlatacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Kabus gibi çöken karanlıkları İslam'ın nuruyla aşacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, anlamlı gecenin öneminin çok olduğunu belirterek, "İçimizde yeşeren taptaze heyecanlarla; Hazreti Pir'in vasiyetine, onun tavsiyesine uyarak, aşığın maşukuyla kucaklaştığı bir 'Düğün Gecesi' olarak idrak ediyoruz. Mevlana, öz ifadeyle din ikliminin sultanıdır. Hayatını Allah aşkıyla süslemiş, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sevgisiyle bezemiş bir muhabbet velisidir. Muhabbet ve merhamet, insanı insan yapan ilahi bir lütuftur. İnsan ruhuna ihsan edilmiş bir cevherdir. Bugün zulümle, adaletsizlikle, terörle, katliamlarla dünyamızı cehenneme çevirenler, İslam'ın özünü teşkil eden ve bizi insan kılan ilahi sevgiden zerre nasibi olmayanlardır. Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyamızın diğer bölgelerinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulüm ve adaletsizlikler kalplerimizi sızlatmaktadır. Ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından sanatçı Ahmet Özhan konser verdi.