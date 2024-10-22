81 Yaşındaki Kadın Ulu Cami'ye Hayran Kaldı

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Kaliforniya'dan gelen 81 yaşındaki kadın Diyarbakır Ulu Cami'ye hayran kaldı

DİYARBAKIR - Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden gelen 81 yaşındaki kadın, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'ye hayran kaldı.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, her gün binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

ABD'ni Kaliforniya eyaletinden gelen 81 yaşındaki kadın, Ulu Cami rehberi Yaser Aydın'dan bilgiler aldıktan sonra yapıya hayranlığını dile getirdiği kaydedildi.

Yaser Aydın, her gün Ulu Cami'de yerli, yabancı turistleri ağırladıklarını, gün içerisinde özelikle eylül, ekim, kasım aylarında yaklaşık 50-60, bazen 80 tur grubunu ağırladıklarını söyledi.

Bir kaç gün önce Kaliforniya'dan Diyarbakır Ulu Cami'ye ziyarete gelen bir hanımefendiyi ağırladıklarını belirten Aydın, "Camiyi anlattık, İslami materyaller hediye ettik. Onunla ilginç diyalogumuz oldu. Hanımefendi 81 yaşında olduğunu söyledi. Hatta yaşı ilgimi çekmişti. Bu yaşta seyahat sizi zorlamıyor mu? 12-13 saat gelme, ardından İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a derken bayağı bir yorucu oluyor. Üstüne bir de GAP turunu eklemek bu yaşta. Hanımefendinin renkli bir kişiliği vardı" dedi.

Aydın, şöyle konuştu:

Günde 6 mil yürüdüğünü (9 kilometre), Nemrut Dağı'na çıktığını söyledi. Birçok müzeyi gün içerisinde gezdiğini söyledi. Cami ile alakalı tarihi bilgilendirmelerden sonra, caminin harika olduğunu, mimarisi onu cezbetmişti. Ulu Cami'de bu yaşlarda ziyaretçi çok nadir ağırlıyoruz. Bu aylarda gelen gruplara baktığımızda Almanya, İtalya, Fransa ya da Hollanda'dan gelenlere baktığımızda genel de emekli kesimini ağırlıyoruz."