Adana'da 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Açılışı Yapıldı

Adana'da 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılış toplantısı gerçekleştirildi

ADANA - Adana'da bu sene 13.sü düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılış toplantısı Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, "Adana Müze Kompleksimiz, dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar birçok sergiye ev sahipliği yapacak. Müze kompleksimiz içerisinde eğitim atölyesi, ziyarete bugün itibariyle açılmış olacak. Ayrıca müzede Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlamış olduğumuz bir de belgesel gösterimini deneyimleme şansı bulacaksınız. Adana Kültür Yolu Festivali bu yılda geçen yıl olduğu gibi Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak bir sergiye ev sahipliği yapacak"dedi.

"Adana'ya yakışan festival"

Vali Yavuz Selim Köşger ise festivalin öneminden bahsederek "Görsellik itibariyle Akdeniz Baharı'nın coşkuyla yaşandığı bir dönemdeyiz. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın içerisinde dolu dolu sergiler var. Gezilecek o kadar etkinlik var ki, 200'ü aşkın etkinlik gerçekleşecek. Gün boyu ve akşamları kulağımıza hitap edecek konserler olacak. Bütün bu sergiler özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için dikkat çekici nitelikte. Karnaval, Adana'nın 365 gün 7 gün 24 saati gastronomi kısmında tat alma duyumuza hitap edecek. 5 duyu organımıza hitap eden dünyada başka bir festival yok, işte Adana'ya yakışan da budur"diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler Adana Müze Kompleksi Geçici Sergi Salonu'nda Ferdi Tayfur anısına açılan Sabahçı Kahvesi sergisini ve müzedeki diğer tarihi eserleri inceledi.

Öte yandan açılışa dün olduğu gibi bugün de hiçbir CHP'li belediye başkanı katılmadı.