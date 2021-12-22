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Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

22.12.2021 13:46
Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığın sıfırın altında -13,2 dereceye düşmesiyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu.

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığın sıfırın altında -13,2 dereceye düşmesiyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle Selçuklu Mahallesi'ndeki Akarçay ile kentteki süs havuzları dondu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce (BTUM) Afyonkarahisar kent merkezinde hava sıcaklığının -13,2, Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da ise -21,9 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Öte yandan kentteki soğuk havaların hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu
Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu
Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu
Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu
Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

Meteoroloji, Karahisar, Selçuklu, Akarçay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu - Son Dakika
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