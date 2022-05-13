Ağrılı kadınlar Anadolu motiflerini el emeği göz nuru kilimlere işliyor - Son Dakika

Ağrı'da kursa giden kadınlar, Anadolu'da yaygın olarak kullanılan motifleri dokudukları el emeği göz nuru kilimlere nakış nakış işleyerek gelecek kuşaklara aktarıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi (HEM), gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan yöresel kilimlerin üretilmesi için bu yıl kilim dokumacılığı kursu açtı.

Kursa ilgi gösteren kadınlar, HEM desteğiyle temin edilen malzemelerle tezgahlarının başına geçerek gelişen teknolojiye rağmen hala önemini koruyan kilimleri dokumak için işe koyuluyor.

Kadınlar yapımı meşakkatli olan ve günlerce süren el emeği göz nuru kilimlere yöresel ve Anadolu'da yaygın kullanılan motifleri ilmek ilmek dokuyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş motifleri gelecek kuşaklara aktaran kadınların ürettiği kilim ve diğer ürünler beğeni topluyor.

Halk Eğitim Müdürü Kasım İhsan Polat, AA muhabirine, kilim kursuna yoğun ilginin olduğunu söyledi.

Kadınların ürettikleri kilimleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabileceğini ifade eden Polat şunları kaydetti:

"Bu sene üçüncüsünü açtığımız yöresel kilim dokuma kursumuzla 25 kursiyerimizi mezun ettik. Devam eden kursumuzda kadınlar hem Anadolu hem de ilimize ait motifleri sentezleyerek ürünler ortaya çıkarıyor. Kilim dokumacılığını geçmişten geleceğe bir köprü olarak düşünüyoruz. Bütün vatandaşlarımızı hem kilim hem de diğer kurslarımıza bekliyoruz. Kurslara gelenler çocuklarını kreşimize bırakıp işlerine devam ediyor. Burada kursiyerlerin hem eğlenip hem de geleceğe köklü bir miras bırakma anlamında sanat öğrenip sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz."

Usta öğreticisi Özgül Akkuş ise 12 kadınla kursa devam ettiklerini ve bugüne kadar birçok kilim ürettiklerini anlattı.

Kilim dokumacılığının Anadolu kültürünün parçası olduğunu ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, "Kirkitli düz dokuma kilimleri yapıyoruz. Kilimlerde eski motiflerimizi de kullanıyoruz. Çeşitli geometrik şekillerle bütünleyip klasik hale getirdiğimiz motiflerimiz de var. Öğrencilerimiz her kilimi 1,5 ila 2 ayda yapıyor. Halk Eğitim Müdürümüzün katkısıyla güzel ortamımız var ve herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerler de kilim dokumacılığının çok zevkli olduğunu ve ortaya renkli ürünler çıktığını söyledi.