Ahde Vefa Sergisi Kütahya\'da Açıldı

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Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçılarından 'ahde vefa' sergisi

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçıları, dünyaca ünlü merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun vefatının 8. yılında 'ahde vefa' sergisi düzenledi.

Sera AVM'de düzenlenen 'ahde vefa' sergisinin 4 gün boyuncu gezilebileceğini belirten Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi Ressam Sebahat Sarıoğlu, "Bugün hocamız Ahmet Yakupoğlu vefat yıldönümü. Bu sebeple merkezimizin tüm sanatçılarının serlerinin yer aldığı bir vefa sergisi açtık. Kedisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Desteklerinden dolayı Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Sergide Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçıları Sebahat Sarıoğlu, Aynur Kinkav, Özlem Özçay, Ayşe Kart, Fatma Pat, Halime Tutuş, Selda Ünveren, Tevfik Solmaz, Eyüp İşal, Oğuz Türken, Ertuğrul Çay, İsa Han, İbrahim Tekin, Mehmet Yıkmaz, İsa Kahraman, Akif Ören ve Hakime Gülsoy'un eserlerinin yer aldığı belirtildi.