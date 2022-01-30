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Binali Yıldırım Kuşköy'de "kuş dili" ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı - Son Dakika

Binali Yıldırım Kuşköy'de "kuş dili" ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı

30.01.2022 16:39

- Binali Yıldırım Kuşköy'de "kuş dili" ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü'nü ziyaret etti, "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek ile bir araya geldi AK Parti...

- Binali Yıldırım Kuşköy'de "kuş dili" ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü'nü ziyaret etti, "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek ile bir araya geldi

GİRESUN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyüne gelerek burada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "yaşayan insan hazinesi" ödülünü alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek'i ziyaret etti. Köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılanan Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalışınca ortaya renkli görüntüler yansıdı. Daha sonra köyü gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine kaydedilen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı köyüne davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten kendime ise asaleten Kuşköyü'ne geldim. Nasipte buraya gelmek de varmış. Biliyorsunuz Ankara'da Külliye'de geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik oldu. Özel ödüller dağıtıldı. Bunlardan bir tanesini de Mustafa Amca yaşayan insan hazineleri ödülünü sizin adınıza adına Cumhurbaşkanımızın elinden alındı. Köyünüzü tüm Türkiye'ye tanıttı. Mustafa Amca, Cumhurbaşkanımızı Çanakçı ve Kuşköy'e davet etti. Ben de salondayım, Cumhurbaşkanımız döndü 'Mustafa Bey'e, 'ya ben gideceğim, ya da Binali Bey gelecek' dedi. Cumhurbaşkanımıza vekaleten, kendime de asaleten bugün burada sizlerle beraberim. İyi ki, gelmişim. Buralar zor yerler. Sizler buralara sahip çıkıyorsunuz. Kış, tabiat şartlarına rağmen toprağınıza, vatanınıza sahip çıkıyorsunuz. Hepiniz en güzel vatandaşlık vazifesi yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde ay yıldızlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor. Önümüzde çok ama çok önemli günlerimiz var. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Gençlerimiz, kadınlarımız ve büyüklerimiz için daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız" dedi.

Islık dili icracısı "Mustafa Civelek ise ıslık dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Kuşköy Köyü'nden selam gönderdi.

Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı
Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı
Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı
Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı
Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı
Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı
Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı
Binali Yıldırım Kuşköy'de kuş dili ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı

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Binali Yıldırım, Mustafa Civelek, AK Parti, Çanakçı, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Binali Yıldırım Kuşköy'de 'kuş dili' ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım Kuşköy'de "kuş dili" ile karşılandı, karşılamada renkli anlar yaşandı - Son Dakika
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