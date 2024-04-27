Akademisyen ve üniversite öğrencileri Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Akademisyen ve üniversite öğrencileri Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen anma programı kapsamında öğrenci ve akademisyenler Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi. Geziye katılanlar Ahlat Müzesi ve Ahlat Selçuklu Mezarlığı gibi önemli noktaları ziyaret etti.

27.04.2024 17:31  Güncelleme: 17:35
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Akademisyen ve üniversite öğrencileri Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi

BİTLİS - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla Anadolu Kültür ve Tarih Birliği Derneği tarafından düzenlenen "Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun" anma programı kapsamında öğrenci ve akademisyenler tarihi mekanları gezdi.

İlk olarak Ahlat Müzesini gezen akademisyen ve öğrenciler, burada Müze Müdürü Mikail Ercek tarafından Ahlat'ın genel tarihi ve müzedeki eserler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezen katılımcılar, Emir Bayındır Kümbetini gezerek ilçedeki ziyaretlerini sonlandırdı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Alp Arslanoğlu, "Dernek olarak Ahlat'ta, Haluk hocamızı anmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdik. Aynı zamanda Bitlis'teki 300'ü aşkın genç arkadaşımızla da panel etkinliği yaparak hemhal olduk. Haluk hocamızı anlattık. Hem onları tanıdık hem de kendimizi tanıttık. Ardından da kültürel gezilerimize devam ettik. Bölgenin önemli noktalarını da gezdik. Son olarak Ahlat'ta tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ederek gezimizi neticelendirdik. Bizlere eşlik eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye katılan Çankaya Üniversitesi Hukuk öğrencisi İlayda Uçar'da, "Anadolu Kültür ve Tarih Birliği Derneği olarak bugün Tarihe Damga Vuranlar, Haluk Dursun Ahlat programını gerçekleştirdik. Dün yaklaşık 200 kişinin katılımıyla güzel bir program yaparak Haluk hocamızı andık. Değerli hocalarımızda burada bizimle bilgiler paylaştı. Bugünde Bitlis'i, Ahlat'ı gezmeye çıktık. Buraları keşfettik. Anlatılanları can canlı gördük. Mezar taşlarını gördük ve çok güzel duygularla dönüyoruz. İnanılmaz bir hissiyatı vardı. Projemizi de bu şekilde canlı deneyimlemiş olduk" diye konuştu.

Gezi programına AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Akademisyen ve üniversite öğrencileri Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika

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