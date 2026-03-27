Alaçatı Ot Festivali 15. Kez Başlıyor

27.03.2026 15:06
Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, bu yıl 'Köklerden Dünyaya' temasıyla 20-26 Nisan'da yapılacak.

ULUSLARARASI Alaçatı Ot Festivali, 15'inci yılında 'Köklerden Dünyaya' temasıyla 20-26 Nisan tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleştirilecek. Dünya Şefler Birliği (World Chefs) akreditasyonuyla uluslararası statü kazandığı belirtilen festivalin, tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Alaçatı'nın doğal, kültürel ve gastronomi mirasını daha geniş bir ölçekte görünür kılmayı hedefleyen Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nin tanıtımı kapsamında İstanbul'da bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ev sahipliğinde yapılan tanıtım toplantısında katılımcılara yöresel lezzetler sunulurken festivale ilişkin bilgi verildi.

İlk 3 gün uluslararası gastronomi yarışmalarına ev sahipliği yapacak festivalde, 6 gün boyunca söyleşiler, atölyeler, sergiler, konserler, gastronomi atölyeleri ve çeşitli kültür-sanat buluşmaları gerçekleştirilecek. 23 Nisan'da geleneksel kortejin yapılacağı festivalde, bu yıl 'en iyi kostüm' yarışması da hayata geçirilecek.

'DEVASA BİR FESTİVALE DÖNÜŞTÜ'

Lansmanda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bundan tam 15 yıl önce birçok olanaksızlıklar içerisinde başlatılan festival binlerce insanın katıldığı coşkulu bir festival haline dönüştü. Özellikle Alaçatı Ot Festivali cumartesi günleri bir milyon ziyaretçiyle ulaşan devasa bir festivale dönüştü. Ege'nin muazzam tariflerini ziyaretçilerle buluştuğu eşsiz bir festival" ifadelerini kullandı.

'İLK KEZ ULUSLARARASI STATÜ KAZANDI'

Denizli, "Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali, önceki yıllardan farklı olarak ilk kez uluslararası statü kazandı. Dünya Şefler Birliği'ne bir yıl boyunca hazırlanan rapor ve yapılan görüşmeler sonucunda festival, gastronomi alanında uluslararası nitelik elde etti. Sertifika da düzenlenen törende takdim edildi. 'Köklerden Dünya'ya sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde, Ege mutfağının ve Ege otlarının lezzetlerinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor" dedi.

ŞEVVAL SAM, NİL KARAİBRAHİMGİL, MERT DEMİR SAHNE ALACAK

Denizli, "Bu kapsamda yurt dışından 7-8 dünyaca ünlü şef festivalde ağırlanacak. Türkiye'den tanınmış şefler de gastronomi yarışmalarına katılacak. Festival programında açık mutfak etkinlikleri, gastronomi yarışmaları ve tanıtımlar yer alacak. Üniversite ve lise düzeyinde gastronomi eğitimi alan öğrenciler için de özel yarışmalar düzenlenecek. Böylece Ege mutfağının temel unsurlarından olan otların daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor. Etkinlikler kapsamında konserler de düzenlenecek. Festivalde Şevval Sam, Nil Karaibrahimgil ve Mert Demir sahne alacak. Ayrıca edebiyatçılar, akademisyenler ve gastronomi profesyonellerinin katılımıyla workshoplar ve paneller gerçekleştirilecek. Festival korteji bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk getirildi. Kortejde ayrıca kostüm yarışması da düzenlenecek" diye konuştu.

'KADIN EMEĞİ ÖN PLANDA'

Festivalin temelinde bölgedeki kadınların emeğinin bulunduğunu söyleyen Denizli, "Festival boyunca kurulan stantlarda yalnızca Çeşme ve Alaçatı'da yaşayan kadın üreticiler ürünlerini satışa sunacak. Bu uygulamayla yerel halkın festival ekonomisinden doğrudan faydalanması amaçlanıyor. Kadın emeğinin hem üretim hem de gıda alanında ön planda tutulduğu festival için Türkiye'den ve dünyadan ziyaretçilerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'FESTİVALİ DÜNYA ŞEFLERİ DE DUYMALI'

Dünya Şefler Birliği Türkiye Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin de "Alaçatı Ot Festivali bizim için çok kıymetli bir organizasyon. Üç senedir ben büyük bir zevkle katılıyordum. Workshoplarda, mutfakta hep birlikteydik. Ama geçen sene bu işi başka bir platforma taşımaya karar verdik. Çok kıymetli bir rapor hazırladık ve Paris'e, Dünya Şefler Birliği Genel Merkezi'ne bir rapor gönderdik. Türkiye'nin, bildiği 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan bu markayı dünyanın da, dünya şeflerinin de duyması gerektiğine inandık" ifadelerini kullandı.

Sezgin, "Bu seneki temamıza da çok uygun: 'Köklerden dünyaya' Dünya kısmını çözdük. Bu aslında bir festival değil. Ben her zaman onu söylüyorum. Bu gerçekten bir kültürün yaşatılmasının organizasyonu. Ben hep öyle bakıyorum. Çünkü çıktığı noktaya da baktığınız zaman artık bu kültürü Çeşme'nin de, Alaçatı'nın da dünyanın bilmesi, tanınması, en azından bu minvalde gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

