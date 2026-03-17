Alanya\'nın Gözde Lezzeti: Gülüklü Çorba

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coğrafi işaretli gülüklü çorba, Alanya'nın simgesi haline gelmiş ve herkes tarafından beğeniliyor.

Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya ilçesinin vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaretli gülüklü çorba, yöre halkı ve turistlerce sevilerek tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin sponsorluğunda hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Alanya'nın lezzetlerinden gülüklü çorbanın yapımı anlatıldı.

Alanya mutfağının taziye ve geleneksel düğün yemeklerinden gülüklü çorba, genellikle ocakta veya fırında meşe odunu ateşinde pişiriliyor, yanında pide ve lahana turşusuyla ikram ediliyor.

"Gülük" denilen ve kıymadan hazırlanan küçük köftelerle yapılan çorba, yerli ve yabancı ziyaretçilerden rağbet görüyor."

İlçede 35 yıldır yöresel ev yemekleri yapan aşçı Cevdet Görücü, AA muhabirine, gülüklü çorbanın, Alanya'nın simgesi haline gelen bir lezzet olduğunu söyledi.

Düğünlerde, taziyelerde ve toplu yemeklerde tercih edilen çorbanın aynı zamanda hastalar için şifa kaynağı olduğunu dile getiren Görücü, yapılışı zahmetli olsa da çorbanın lezzetinin buna değdiğini belirtti.

Gülüklü çorba için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (8-10 kişi için)

300 gram dana tranç etten çift çekilmiş kıyma100 gram nohut150 gram pirinç1 kilogram dana-kuzu kemiği3 litre su2 kilogram tavuk veya işkembe4 adet soğan1 adet limon4 adet defne yaprağı2 adet domates60 gram tereyağı60 gram zeytinyağı100 gram domates salçası50 gram biber salçasıTuz, tane karabiber, naneYapılışı

1- Çift çekilmiş kıyma, tuz karabiber ve salçayla yoğurulur.

2- 30 dakikalık dinlenmeden sonra kıyma yuvarlanır.

3- Yuvarlanmış kıymalar zeytinyağlı tavada kavurulur. Kızardıktan sonra beklemeye alınır.

4- Haşlanan işkembe ya da tavuk küp küp doğranır.

5- Islanıp yıkanan pirinç suda 30 dakika bekletilir.

6- Haşlanan nohut bekletilir.

7- Bir tencerede domates ve biber salçası, zeytinyağı ve tereyağı ile kavrulur.

8- Tencereye eklenen top köfteler biraz kavrulduktan sonra dana-kuzu kemiğinden elde edilen kemik suyu ilave edilir.

9- Ardından haşlanmış tavuk, isteğe göre de haşlanmış işkembe ilave edilir.

10- Haşlanmış nohut ve pirinç ilave edildikten sonra ürünler kemik suyunda kaynatılır.

11- Pirinç şişme noktasına ulaştıktan sonra üzerine limon suyu, nane ve karabiber ilave edilir. Arından da ocak kapatılır.

12- 15-20 dakika dinledikten sonra çorba içmeye hazır hale gelir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Antalya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:41:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.