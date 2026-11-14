Aleyna Solaker, Azra’nın hikayesinin kadınlarda farkındalık oluşturduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aleyna Solaker, Azra’nın hikayesinin kadınlarda farkındalık oluşturduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Aleyna Solaker, Azra’nın hikayesinin kadınlarda farkındalık oluşturduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Aleyna Solaker, Azra’nın hikayesinin kadınlarda farkındalık oluşturduğunu söyledi
Haber Videosu

Güller ve Günahlar’da Azra karakterine hayat veren Aleyna Solaker, dizideki hikayenin kadınların mücadelesine dair farkındalık oluşturduğunu belirtti. Solaker, Azra’nın maruz kaldığı psikolojik şiddetin ortaya çıktığını ve kadınlardan mesajlar aldığını anlattı.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da Azra karakterine hayat veren Aleyna Solaker, dizide canlandırdığı Azra karakterinin hikayesine ve kadınların yaşadığı zorluklara ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

'AZRA'NIN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUM'

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Güller ve Günahlar'da Azra'nın yaşadığı tüm zorluklara rağmen iyi kalmaya çalışmasının kendisini çok etkilediğini belirten Aleyna Solaker, karakterin ilerleyen bölümlerde güçlenmesini istediğini söyledi. Azra'nın şu anda bebeği için her şeyi göze aldığını ifade eden oyuncu, karakterin iyi niyetini ve mücadelesini ekrana yansıtmaya çalıştığını anlattı.

'FARKINDALIK OLUŞTU'

Dizide Azra ile Cihan'ın (Serdar Orçin) ilişkisine de değinen Solaker, bir insanı ya da ilişkiyi yalnızca dışarıdan görünenlerle değerlendirmenin doğru olmadığını vurguladı. Cihan'ın dışarıdan Azra'ya aşık ve iyi bir eş gibi görünmesine rağmen, Azra'nın maruz kaldığı psikolojik şiddetin ortaya çıktığını belirtti. Oyuncu, Azra'nın kadınların mücadelesine dair farkındalık oluşturmasından dolayı mutluluk duyduğunu da ifade etti.

'HİKAYE İZLEYİCİDE KARŞILIK BULDU'

MAG Dergi'ye verdiği röportajda Azra karakterini canlandırdıktan sonra benzer deneyimler yaşayan kadınlardan mesajlar aldığını açıklayan Aleyna Solaker, bu hikayelerin izleyicilerde karşılık bulmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
Güller ve GünahlarKültür SanatTelevizyonÜnlülerMagazinKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
İlham Aliyev’in kızı Antalya’da COP31’de dikkat çeken ziyaret İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:26:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Aleyna Solaker, Azra’nın hikayesinin kadınlarda farkındalık oluşturduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android