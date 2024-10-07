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Kültür Sanat

Altın Eller Belgeseli Gösterimde

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Ömer ve Özlenen Özkan, nakil hastalarıyla 'Altın Eller' belgeselini izleyerek duygusal anlar yaşadı.

07.10.2024 22:14
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Altın Eller "Ömer Özkan ve Özlenen Özkan" nakil hastalarıyla kendilerinin anlatıldığı belgeseli izledi

Prof. Dr. Ömer Özkan: "Duygulandığım anlar oldu"

Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Bizim için çok büyük motivasyon oldu"

ANTALYA - Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Altın Eller" belgeselinin söyleşisi yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın nakil süreçlerini konu alan filmin galasına Özkan çiftinin nakil yaptığı hastalar da katıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan, "Duygulandığım anlar oldu. İlk defa bu kadar büyük bir ölçüde bir aile gibi bir araya geldik" ifadelerini kullanırken, Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Doktor olmanın en güzel tarafı dokunduğunuz hayatları karşınızda çok güzel bir şekilde görmek, bunu sadece bu iş için yapıyorsunuz" dedi.

Dünyadaki ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'deki ilk yüz ve çift kol naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın nakil süreçlerinde yaşadıklarını konu alan, yönetmen Sevgi Hirschhauser tarafından çekilen 'Altın Eller' isimli belgesel, Altın Portakal Film Festivali'nde izleyici karşısına çıktı. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gösterilen belgesel sonrası gerçekleştirilen söyleşide; filmin yönetmeni, belgeselde yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve yüz, kol ve rahim nakli yapılan hastalar seyircilerin sorularını cevapladı.

"Duygulandığım anlar oldu"

Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nin birçok organın naklinin yapılabildiği dünyadaki tek merkez olduğunu kaydederek, rahim, kol, yüz nakli yaptığı hastaların filmin galasına katılımından haberi olmadığını ifade etti. Özkan, "Bana da sürpriz oldu, Sevgi hanım organize etmiş. Hepsinin ayağına sağlık. Belgeselden bir proje olarak bahsetmek istemiyorum, şu ortamı hiçbir şekilde böyle düşünmemiştim. Amatör sık sık yaptığımız hastane içinde tanıtımlardan bir tanesi gibi düşündüm, bu kadar büyük ölçüde güzel bir proje olacağını düşünmemiştim. İlk defa bu kadar büyük bir ölçüde bir aile gibi bir araya geldik. Duygulandığım anlar oldu. Filmin tam halini ilk kez izledim" diye konuştu.

"Bizim için çok büyük motivasyon oldu"

Prof. Dr. Özlenen Özkan, belgeseli ilk kez izlediğini ve çok beğendiğini kaydederek, film sonrası hislerini şu şekilde paylaştı: "Çok güzel olmuş, torunlarımız olursa İnşallah torunlarımıza nasıl bir dedeleri olduğunu göstermek adına çok güzel bir şey oldu. Duyguluydu. Yaşadıklarımızın 10'da biri diyebilirim, o zamana gelene kadar neler çekildi. Çok şahidim. Yirmi yıldır Ömer'i tanıyorum, o işe nasıl gönül verdiğini, hayatını ortaya koyduğunu o kadar iyi biliyorum ki bunu herkese gösterme fırsatını sağladığı için yönetmene çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir aile olduk. Ben Ömer'e sahip olduğum için çok şanslıyım ama Antalya çok şanslı, Türkiye çok şanslı. İyi ki varsın hocam. Doktor olmanın en güzel tarafı dokunduğunuz hayatları karşınızda çok güzel bir şekilde görmek, bunu sadece bu iş için yapıyorsunuz. Çocukken de doktor olmayı bunun için istiyordum, büyük ihtimal Ömer hoca için de öyledir. Bazı insanların kahramanları olmak çok özel bir şey, onu da Allah nasip etti. Hayatlarını düşündükleri zaman, çocuklarına baktıklarında Ömer Özkan ya da ben akıllarına geleceğim. Bizim için çok büyük motivasyon oldu."

Belgeselin yönetmeni Sevgi Hirschhauser ise "Dünyanın tanıdığı iki değerli isim. Onlarla herkes proje çekmek için yarışa girmişti. "Onlara ulaşmak çok zor, sen nasıl ulaşacaksın" diyorlardı. Kendimi anlattım, bir festival yapmak istediğimi ve bunu dünyaya göstermek istediğimi anlattım. İkisi de beni dinledi, o kadar kişi içinde bir bağımsız sinemacı olarak görüntüleri bana emanet etmeleri beni çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Filmin konusu

Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisinde yer alan Altın Eller, 2011 yılında Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından rahmi olmadan doğan Derya Sert' e, dünyada ilk kez gerçekleştirilen ve literatüre giren, kadavradan alınarak yapılan ilk rahim nakli ve ardından doğan bebeğin benzersiz hikayesini konu alıyor. Ayrıca belgesel, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapılan Türkiye'nin ilk yüz ve ilk çift kol nakillerinin öyküsünü de ele alıyor.

Altın Eller Belgeseli Gösterimde
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Altın Eller Belgeseli Gösterimde - Son Dakika

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