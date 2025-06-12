Amasra ve Safranbolu Bayramda Dolup Taştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasra ve Safranbolu Bayramda Dolup Taştı

12.06.2025 11:15
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Kurban Bayramı'nda Amasra ve Safranbolu, tarihi ve doğal güzellikleriyle yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle her dönem yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Amasra'daki 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu, tarihi mekanlarıyla öne çıkan Safranbolu ilçesine yaklaşık 400 bin araç giriş yaptı.

Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle bayramı yoğun geçiren Amasra ve Safranbolu'ya gelenler, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

İlçenin lokasyonu dolayısıyla büyük şehirlerde yaşayanlar tarafından tercih edildiğini belirten Çakır, "Amasra'da bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşandı. Gelenlerin yarıya yakınını Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Amasra, özellikle bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü, günübirlik 60 bin yerli ve yabancı turist ağırladı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ilçe girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu, ilçe merkezindeki tüm park alanlarımız doldu. Park sorunu, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğünün arazisi kullanıma açılarak çözüldü." diye konuştu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilcileri ağırladıklarını, bu ilgide balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün de etkili olduğunu söyledi.

Bayram tatilinde de yoğunluk yaşandığını dile getiren Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buldu. Son yılların en yoğun, kalabalık bayramını yaşadık. Rusya'nın Soçi kentinden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyerin de 1060 yolcuyla gelmesi, ilçedeki bayram yoğunluğunu artırdı. Ayrıca 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, bayramda ilçemize gelen ziyaretçiler için güzel görsel de sunmuş oldu." ifadelerini kullandı.

"Yoğun bir bayram geçirdik"

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından ilgi gördü.

Bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içinden ve dışından misafirlerini ağırlayan Safranbolu'da 18'inci, 19'uncu ve ile 20'nci yüzyılların başlarında inşa edilen, 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evler yer alıyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, ilçedeki konaklama tesislerinin bayramda yüzde 70-80 dolulukla hizmet verdiğini belirtti.

Bayramı yoğun geçirdiklerini anlatan Urgancıoğlu, "Tarihi Çarşı her daim doluydu. Kalabalık, günlük giriş çıkışın da çok olduğu güzel, keyifli bir bayram geçti." dedi.

Urgancıoğlu, Safranbolu'nun Kurban Bayramı'nda yine en çok tercih edilen destinasyonlardan biri olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, "İyi bir sezon bekliyoruz. Uzak Doğu turları yine yaz sezonunda da devam ediyor. Dolayısıyla yine hareketli, güzel bir sezon. Sezona aslında mart sonunda başlamıştık, Safranbolu en yüksek sezonu ilkbahar-sonbahar diyoruz hep yani en yüksek sezonumuz olan ilkbaharı geride bıraktık ama yazı da hareketli geçireceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasra ve Safranbolu Bayramda Dolup Taştı - Son Dakika

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