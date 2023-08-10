Ampute Futbol Milli Takımı yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolü Taner Ölmez oynayacak - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolü Taner Ölmez oynayacak

10.08.2023 13:19

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesi ''Hayatla Barış'' ismiyle film oluyor. Filmde Telli'ye sevilen oyuncu Taner Ölmez oynayacak. Ölmez, çekimler öncesinde Barış Telli'den eğitim alarak filmdeki rolüne hazırlanıyor.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesi "Hayatla Barış" ismiyle film oluyor. Filmde Telli'ye sevilen oyuncu Taner Ölmez oynayacak.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Four Story Prodüksiyon'un üstlendiği filmi Ekin Pandır yönetecek. Koray Yeltekin'in yazdığı "Hayatla Barış" filminin senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı. Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza atacağı film 28 Ağustos'ta sete çıkacak. Filmin kadın başrol oyuncusu ise yakın zamanda belli olacak.

BARIŞ TELLİ'DEN DERS ALIYOR

Taner Ölmez, çekimlerden önce bazı eğitimler almak için Telli'yle bir araya geldi. Sevilen oyuncu, Barış Telli'den kanedyenlerin kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders alıyor.

"MUHTEŞEM BİR OYUNCUSUN"

Telli, Taner Ölmez'in oynamasını çok istediğini belirtirken Taner Ölmez ise Telli'ye "Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık" dedi.

Ampute Futbol Yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolde Taner Ölmez olacak
Ampute Futbol Yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolde Taner Ölmez olacak
Ampute Futbol Yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolde Taner Ölmez olacak
Ampute Futbol Yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolde Taner Ölmez olacak
YORUMLAR (1)
  • Ekrem şahin: Yenimi öğreniyosunuz Adam Survivor da zaten başında söylemişti,orda aldığı haftalıklarla film yapcak işte?????? Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Kültür Sanat Ampute Futbol Milli Takımı yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolü Taner Ölmez oynayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı yıldızı Barış Telli'nin hayatı film oluyor! Başrolü Taner Ölmez oynayacak - Son Dakika
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