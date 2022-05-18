Ankara'da başladığı hukuk fakültesini 59 yıl sonra Erzincan'da tamamladı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı eğitimini 59 yıllık aranın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EYBÜ) Hukuk Fakültesinde 77 yaşında tamamlayan Erol Kahraman, gençlerle kep takıp mezuniyet coşkusu yaşadı.

EBYÜ Hukuk Fakültesi, 26. dönem öğrencileri için fakülte kampüsünde tören düzenledi.

Törende, 1963'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan ancak birinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Erol Kahraman da yer aldı.

Erzincan'da uzun zaman kitapçılık yapan, yıllardır da kitaplara olan ilgisini hiç kaybetmeyen Kahraman, 2013'te üniversiteler için çıkan aftan faydalanarak okul hayatına döndü.

Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki kaydını EBYÜ Hukuk Fakültesine getirerek aktif eğitimini devam ettiren Kahraman, 26. dönem mezunlarla birlikte kep takıp mezun oldu.

Hukuk bürosu açmayacak

Eşi ve çocukları ile birlikte törene katılan Kahmaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, diplomasını aldıktan sonra hukuk bürosu açmayı düşünmediğini söyledi.

Eğitim hayatı boyunca yaşadıklarını anlatan Kahraman, "O dönemler zaten Türkiye'de İstanbul ve Ankara hukuk vardı. Bize verilen bu geniş imkanları, ailemizin katkılarını falan değerlendirmeden maalesef okulu terk ettik. Bitiremeden birinci sınıftan ayrıldım. Ondan sonra zaten ticaret hayatımız başladı. Erzincan'da kitabevi ile ticaret hayatına başladım." dedi.

Okulu bıraktıktan sonra bir çok affın çıktığını ancak kısa süreli eğitimin tamamlanması gerektiği için müracaat etmediğini ifade eden Kahraman, son çıkan aftan yararlanarak tekrar eğitim hayatına başladığını söyledi.

İnzivaya çekilmek üzere 2015'te tüm işlerini bıraktığını ve o sırada okul hayıtının başladığını söyleyen Kahraman, şunları kaydetti:

"Ben bu arada açık öğretim yerel yönetimlere devam ediyorum. İkinci sınıftayım, cumartesi pazar imtihanlarımız var. Bakalım inşallah başarıyla verirsek oradan da mezun olacağım. Aileme karşı da bir görevi yaptım. Babam göremedi gerçi ama içimde kalan bir ukde bunu bitirmek benim için çok büyük bir şans." dedi.

"Kendisinin gözleri doldu, benim de gözlerim doldu"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, başarısından dolayı Kahraman'ı tebrik etti, hayatında başarılar diledi.

Kahraman'ın azmine dikkati çeken Levent, "İlimizin kıymetli insanlarından çocukluğumuzdan beri tanıdığımız Erol Kahraman abimiz hukuk fakültesini bitirdiğini görüyorum. Kendisinin gözleri doldu, benim de gözlerim doldu. Uzun yıllardır tanıyorum ve değer verdiğim bir insan. Kendisinin EBYÜ Hukuk Fakültesini bitirmesi de bizim için de ayrı bir değer. Öyle sanıyorum ki kendisi için de ayrı bir öneme sahiptir. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mezun olan 370 öğrenci, önce yemin etti ardından keplerini havaya atıp kolbastı oynadı, halay çekti.

Törene, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayhan Döner, öğrenciler ve aileleri katıldı.