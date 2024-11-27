Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Sıcak Yemek Desteği

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik 'Gençlik Sofrası' projesi ile hafta içi her gün ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor. Proje, öğrencilerin bütçelerini rahatlatmasına ve ev yemeklerini özlem gidermesine yardımcı oluyor.

27.11.2024 16:30  Güncelleme: 16:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere "sıcak" destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hafta için her gün "Gençlik Sofrası" ismiyle öğrencilere sunduğu sıcak yemek hizmeti devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı "Gençlik Sofrası" projesiyle hafta içi her gün üç farklı noktada ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor. Sıhhiye, Kızılay ve Gazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Gençlik Sofraları, 18.00 - 20.00 saatleri arasında öğrencilere özledikleri ev yemeklerini ücretsiz yeme imkanı sağlıyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören projeyle gençler, bir yandan bütçelerini rahatlatırken bir yandan da ev yemeklerinin tadını çıkarıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla hayata geçirilen Gençlik Sofrası Projesi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan ve "öğrenci dostu" uygulamalarıyla her zaman Ankaralıların yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Sofraları'nda sunduğu ücretsiz sıcak yemek hizmetiyle gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Yemekler hijyenik koşullarda hazırlanıyor

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, 100. Yıl Kütüphanesi ve Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi'nde hizmet veren Gençlik Sofraları, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında dört çeşit sıcak yemeği ücretsiz olarak üniversite öğrencileriyle buluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BELPA A.Ş. tarafından hijyenik koşullarda ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekler, her akşam özenle öğrencilere ulaştırılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla karekod sistemi üzerinden hizmetten kolayca yararlanabilen öğrenciler, bu destekle hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de özledikleri ev yemeklerinin tadını çıkarıyor.

Ankara\'da Öğrencilere Ücretsiz Sıcak Yemek Desteği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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