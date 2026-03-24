Ankara'da öğrencilerin çektiği "Çanakkale" temalı belgeselin galası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da öğrencilerin çektiği "Çanakkale" temalı belgeselin galası yapıldı

Ankara\'da öğrencilerin çektiği "Çanakkale" temalı belgeselin galası yapıldı
24.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden Çanakkale'ye giden Türk ve yabancı öğrencilerin çektiği "Dedem de Buradaydı" adlı belgeselin galası yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden Çanakkale'ye giden Türk ve yabancı öğrencilerin çektiği "Dedem de Buradaydı" adlı belgeselin galası yapıldı.

Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında liseliler ve Irak, İran, Lübnan, Kosova ve Mısır gibi ülkelerden 21 yabancı öğrenci, Çanakkale Savaşı'nda yaşananların anlatıldığı belgesel hazırlamak için bir araya geldi.

Çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirilen belgeselin yönetmenliğini, okul müdürü Asuman Güner üstlendi.

Öğrencilerin uzun uğraşları sonucu hazırlanan belgesel için Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gala programı düzenlendi.

Programın ilk bölümünde öğrenciler, "Hatıra 111" adını verdikleri tiyatral sunumda, müzik ve çeşitli nesneler eşliğinde Çanakkale Savaşı'nın tarihini anlattı.

Sunumun ardından "Dedem de Buradaydı" belgeselinin gösteriminin yapıldığı etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz da katıldı.

Katılımcılar düşüncelerini paylaştı

Ökten, programın ardından AA muhabirine, gençlerin tarih bilincine sahip çıkmasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Öğrencilerin müzik, tiyatro ve belgeseli bir araya getirdiği programın, geçmişle kurulan bağı güçlü şekilde yansıttığını belirten Ökten, gençlerin Türkçeyi etkili ve doğru kullanmasının da dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Kaymakam Rüstemoğlu da programın hem sahne anlatısı hem de belgesel yönüyle farklı ve etkileyici içerik sunduğunu ifade ederek, öğrencileri performanslarından dolayı kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise programın izleyiciler üzerinde derin etki bıraktığını belirterek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Asuman Güner, uluslararası imam hatip okullarının, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren özgün bir eğitim modeli olduğunu, projeyle Çanakkale'nin ortak bir miras olarak görünür kılınmasının amaçlandığını söyledi.

Yabancı öğrencilerden Iraklı Lare Omar Hama-Amin, Çanakkale ziyaretinin kendisi için çok anlamlı olduğunu, farklı milletlerin aynı amaç uğruna bir araya gelmesinin kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

İranlı Maryam Mollazadeh de Çanakkale'de ziyaret ettikleri şehitlikte birlik ve kardeşlik duygusunu derinden hissettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çanakkale, Etkinlik, Belgesel, Gölbaşı, Ankara, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da öğrencilerin çektiği 'Çanakkale' temalı belgeselin galası yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:53:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da öğrencilerin çektiği "Çanakkale" temalı belgeselin galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.