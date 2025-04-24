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Kültür Sanat

Antalya'da Mustafa Sandal rüzgarı esti

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Antalya'da Mustafa Sandal rüzgarı esti Başkan Muhittin Böcek, "Ülkemizin güzel yarınları için umudumuzu asla yitirmeyeceğiz" Antalyalılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Sandal konseri ile kutladı.

24.04.2025 13:05  Güncelleme: 13:19
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Antalya'da Mustafa Sandal rüzgarı esti

Başkan Muhittin Böcek, "Ülkemizin güzel yarınları için umudumuzu asla yitirmeyeceğiz"

ANTALYA - Antalyalılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Sandal konseri ile kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce Antalyalı, Mustafa Sandal şarkıları ile bayram coşkusu yaşadı. Konseri Antalyalılar ile birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanı'na dolduran on binlere seslenerek, "Cumhuriyetimize ve aydınlık yarınlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum" dedi.

Antalyalı çocukların 23 Nisan'ı coşkuyla kutlaması için dolu dolu bir program hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını coşkulu bir konserle noktaladı. Pop müziğin sevilen sanatçısı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Antalyalıları coşturdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konseri, Çocuk Başkan Deniz Erdemir ve on binlerce Antalyalı ile birlikte izledi.

Başkan Böcek Antalyalıların bayramını kutladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların bayramını kutladı. Meydanı dolduran on binlere seslenen Başkan Muhittin Böcek, "Mavi gözlü dev adamın, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz' sözlerinin izinde Cumhuriyetimize ve aydınlık yarınlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum. 'Vatanı sevmek çocukları sevmekle başlar' diyen Ata'mız bu günü tüm dünya çocuklarımıza armağan etmiş, dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vermiştir. Çocuklarımız da 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle Ata'mızın izinden yürümeye devam ediyor" dedi.

"Demokrasiye olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

"23 Nisan demokrasidir, bağımsızlıktır. 23 Nisan egemenliktir, Cumhuriyetimizin temelidir" diyen Başkan Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü: "23 Nisan çocuklarımıza en büyük hediyedir, en büyük mirastır. 23 Nisan sevinçtir, en güzel bayramdır. Bundan 105 yıl önce bu vatanı bizlere emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ülkemizin güzel yarınları için umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Demokrasiye olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

Konuşması sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözleriyle kesilen Başkan Muhittin Böcek Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan Silivri'ye selam gönderdi. Başkan Böcek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için adaletin en kısa sürede tecelli etmesini bekliyoruz. Antalya'mızdan Silivri'ye selam olsun" dedi. Başkan Muhittin Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sana söz Ata'm devrimlerinden, demokrasiden, adaletten ayrılmadan, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün hüküm süreceği, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olacağı Türkiye'miz için hiç durmadan azimle, gururla yürüyeceğiz."

On binlerce Antalyalı Sandal'ın şarkılarıyla coştu

Başkan Muhitin Böcek'in konuşmasının ardından sahneye ünlü pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal çıktı. Şarkılarını on binlerce Antalyalı ile birlikte seslendiren Sandal, dansları ve esprileriyle de geceye renk kattı. Hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Sandal, slow şarkılarıyla da unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında çocuk başkan Deniz Erdemir ve arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkan Başkan Muhittin Böcek, günün anısına Mustafa Sandal'a çiçek ve Antalya'nın simgelerinin yer aldığı tablo hediye etti. Mustafa Sandal da Başkan Böcek ve on binlerce Antalyalının yer aldığı selfie ile geceyi ölümsüzleştirdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Mustafa Sandal rüzgarı esti - Son Dakika

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