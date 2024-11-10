Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Sekizinci günde, konserler, sergiler ve çocuk etkinlikleri ile Antalya kültür dolu günler yaşıyor.

10.11.2024 16:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" sekizinci gününde, ziyaretçileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam etti.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya'da birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Türkiye- Hollanda 100 Yıllık Dostluk Konseri" ile sanatseverlerle buluştu. Jules van Hessen'in şefliğini yaptığı konserde, soprano Aylin Sezer ve bariton şef Thissen, Side Antik Tiyatro'nun etkileyici atmosferinde unutulmaz geceye imza attı.

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu "Güneş Ülke Anadolu" konseriyle Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Re22 Kültür Sanat'ta ise "Ayşe'nin Dansı" konseriyle Hatice Doğan Sevinç ve Cameratalia Quintet, Antalyalılarla buluştu.

"Kültür Gezileri" kapsamında Doç. Dr. Esin Kuleli ve Selin Akdeğirmen Ercan ile "Kaleiçi'nin Çok Katmanlılık Değeri" etkinliğinde Kaleiçi gezisi yapıldı.

Kaş İlçe Halk Kütüphanesi tarafından "Likya yolu-Kaş-Limanağzı Parkuru Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

"Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında Doç. Dr. Mustafa Koçak önderliğinde Termessos Antik Kenti, Doç. Dr. Murat Taşkıran önderliğinde ise Sillyon Antik Kenti gezildi.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ediz Hun, Antalya Kütüphanesi Konferans Salonu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Antalya Arekoloji Müzesi'nde, "Ekin Berk Lycian Art Project Xanthos Rölyef Motifleri Atölyesi" ve Yasemin Bilgin Zaim'den "Tepme Keçe Yapım Atölyesi", KOSA Otel'de Melek Günbey'den "Keçe Atölyesi", Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi", Etnografya Müzesi'nde "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu Atilla Önen'le Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi" ve Zeytin Park'ta "Tavşan Yüreği Zeytin Toplama ve Kurma Atölyesi" festival katılımcılarını ağırladı.

Antalya yeni yıldızını seçti

Her şehirde amatör sesleri halkla buluşturmayı hedefleyen "Sen de Söyle" yarışması, Antalya'da yoğun katılımla gerçekleşti. "Sen de Söyle" kabininde şarkılarını söyleyerek yarışmaya katılan finalistler Gizem Göldal ve Barbaros Hayrettin Taşkıran, festivalin sekizinci gününde, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede on binlerce kişinin önünde sahne alarak birincilik için yarıştı.

Finalistlerden Gizem Göldal, festival alanındaki katılımcılardan aldığı yüzde 64,6 oyla "Sen de Söyle" yarışmasının galibi oldu.

Konyaaltı Beach Park'a kurulan Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlik ve atölyeler düzenlendi, oyun ve tiyatrolar sergilendi.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin verildiği aktivite çadırları, minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Festivalin sekizinci gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Kukuli" ile "Özgür Aras Tüfek ile Anadolu Masalları" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.

Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğündeki "Çocuk Filmi Gösterimi" etkinliği de minik sinemaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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