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Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor - Son Dakika

Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor

09.11.2021 14:06
Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması" adlı sergi açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması" adlı sergi açıldı.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca organize edilen ve Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ndeki Ferit Bey Sergi Salonu'nda açılan sergide, 1919-1921 yıllarındaki Antep savunmasına ilişkin Türk ve Fransız gazetelerinde yer alan haberler yer alıyor.

Tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm'ün arşiv taraması ve çeviri çalışmalarının ardından hazırlanan 10'u orijinal olmak üzere 32 belgeden Türk basınına ait olanlarda Antep halkının verdiği destansı mücadele, Fransız basınına ait olanlarda ise işgalin yansımaları aktarılıyor.

Vali Davut Gül, açılıştaki konuşmasında, kentin düşmanda kurtuluşunun 100. yılına sayılı günlerin kaldığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesinin başta olmak üzere bütün kurum ve kuruşların çeşitli etkinlikler yaptığını ifade eden Gül, "Tarihe not düşecek işler yapmak gerekiyor. Ecdadımız 100 yıl önce yapmış. Şu an açtığımız sergide bunu görüyoruz. İnanıyorum ki 100 yıl sonra Türkiye ve Gaziantep, çok daha ilerde olacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarına yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Ecdadın verdiği mücadelenin unutulmaması ve gereken derslerin çıkarılmasını arzu ettiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Unutmadan ve unutturmadan milli şuuru gençlerimize iyi anlatmamız lazım. O yüzden müze ve sergiler çok önemli. Müzelerde geçmişi güzelce hissetmeleri, alınacak derslerle ikinci bir 100 yıla gençlerimizi hazırlamamız gerekiyor. O dönemde Türk ve Fransız gazetelerindeki haberler en büyük delil, ispat. O yüzden atalarımız ve şanlı tarihimizle gurur ve onur duyuyoruz. Torunlarımız da bizimle gurur duyması için çalışmamız gerekiyor. Çalışarak gençlerimize çok daha güzel bir kent, ülke ve dünya bırak için yapmamız gereken çok iş var. "

Sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor
Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor
Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor
Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor
Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor

Gaziantep, Turizm, Aralık, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antep savunmasına ilişkin o dönem yapılan haberlerin belgeleri sergileniyor - Son Dakika


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