Ardahan'ın Damal ilçesinde Atatürk Silüeti İzleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardahan'ın Damal ilçesinde Atatürk Silüeti İzleniyor

Ardahan'ın Damal ilçesinde düzenlenen '25. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nde oluşan Atatürk silüeti yoğun ilgiyle izlendi. Festivalde halk oyunları gösterisi ve konserler düzenlendi. Şenliklerin 25. yılı kutlanırken, katılımcılar Atatürk silüetini fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı. Damal'da oluşan Atatürk silüeti, 1995'ten bu yana düzenlenen şenliklerle izleniyor.

29.06.2024 19:37
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Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen "25. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yoğun katılımla gerçekleşti.

Damal festival alanında başlayan etkinliğe, Kaymakam Vekili Emrah Akdumar, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, diğer ilgililer ve kentteki vatandaşların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere birçok ilden gelenler katıldı.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu, yöresel sanatçılar konser verdi.

Burada konuşan Çamlıyurt, şenlikleri uluslararası alana taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız bölgemize hizmet etmek ve bölgemizi kalkındırmaktır. Bu nedenle bu etkinlikler bizim için önemli. Bu yıl şenliklerin 25'incisini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Daha sonra, silüetin izleneceği seyir alanına geçildi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini izleyen katılımcılar, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.

Festivale katılan Dilan Algu, buradaki Atatürk silüetini ilk kez gördüğünü, çok etkilendiğini ve tekrar geleceğini söyledi.

Damal'da oluşan Atatürk silüeti

Karadağlar'ın eteğine yansıyan Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle, bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile izleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'ın Damal ilçesinde Atatürk Silüeti İzleniyor - Son Dakika

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