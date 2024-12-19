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Kültür Sanat

Atatürk Evi'nde Yeni Restorasyon

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Selanik'teki Atatürk Evi, modern standartlarla restore ediliyor. Proje 2025'te tamamlanacak.

19.12.2024 16:31
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Selanik'teki Atatürk Evi yeniden restore ediliyor

ANKARA - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, modern Türkiye'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, onun mirasını yaşatacak yeni bir döneme hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selanik'te bulunan ve müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor. Türk milletinin bu büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor.

Türk-Yunan iş birliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan "Türk Evi" atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.

Özgün mimari yeniden inşa ediliyor

Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor. Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek, modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra, evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik öğeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde yürütülen bu kapsamlı proje, Yunan makamlarının da desteğiyle uluslararası bir iş birliği örneği sergiliyor. Proje için gerekli tüm izinler alınarak, 4 Aralık'ta tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı. İnşaat sürecinin 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Atatürk Evi\'nde Yeni Restorasyon
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Evi'nde Yeni Restorasyon - Son Dakika

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