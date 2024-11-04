Atatürk'ü Anma Konseri Antalya'da

Kültür Sanat

Antalya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla 5 Kasım'da "Son Veda: Beni Hatırlayınız" adlı konser düzenlenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, Samsun DOB'un sahneye koyduğu anlatımlı konser "Son Veda: Beni Hatırlayınız", 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İlk kez 2014'te sahnelenen konserde, Atatürk'ün yaşamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci sanatsal bir yaklaşımla anlatılıyor. Müzikleri ünlü besteci Fahir Atakoğlu'na ait konserde, Cennet Türker'in kaleminden çıkan metinler, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde sahnelenecek.

Konserde, Antalya DOB orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak, solist sanatçı olarak görev alacak. Anlatıcı rolünü Samsun DOB sanatçısı Şahan Gürkan üstlenecek.

İstanbul DOB sanatçısı bariton Ali Murat Erengül'ün Mustafa Kemal rolünü, Samsun DOB sanatçıları mezzo-soprano İpek İncekas'ın Zübeyde Hanım rolünü, mezzo-soprano Leyla Ceren Koç'un Fikriye Hanım rolünü canlandıracağı konserde, soprano Eda Bingöl Gürkan solist sanatçı olarak görev alacak.

Konserin orkestra ve koro şefi Kıvanç Tepe olurken, solist sanatçılara Samsun DOB Korosu ve Orkestrası eşlik edecek. Konserde başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Konser, Antalya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında 5 Kasım'da saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Konserin sınırlı sayıdaki biletleri "www.biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.