Aydın'da Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

08.05.2022 15:52
Aydın'da Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli illerden yaklaşık 100 boğanın mücadele ettiği "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli illerden yaklaşık 100 boğanın mücadele ettiği "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenlendi.

İlçedeki mesire alanında yer alan arenada düzenlenen şampiyonaya, Aydın, Muğla ve Artvin illerinden boğa yetiştiricileri katıldı.

Havanın güzel olması dolayısıyla yoğun katılımın gözlendiği şampiyonayı, tribünlerin yanı sıra kamyon kasaları ve römorklarda yerini alan çok sayıda kişi izledi.

Güvenlik önlemlerine rağmen bazı boğaların kaçması, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.

Deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş boğa, baş üstü ve toz koparan olmak üzere 8 kategoride arenaya çıkan boğalar kıyasıya mücadele verdi.

Şampiyona öncesi güreşseverleri selamlayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara karanfil takdim etti.

Burada konuşan Kaya, kendisinin Yörük çocuğu olduğunu ifade ederek, "Deve güreşi hastasıyım. Doğduğumdan beri deveciyim. Sizin sayenizde boğacı da olduk. Bundan sonra İncirliova'da boğa ve rahvan güreşlerini en iyi şekilde yapacağız. Bu kültürü İncirliova'da yaşatacağız." dedi.

Organizasyonun komite başkanı Mevlüt Bacaksız da güreşlerde en iyi boğaları ağırladıklarını, vatandaşların ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Gün boyu devam edecek şampiyonada 25 kupa, sahiplerini bulacak.

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İncirliova, Artvin, Muğla, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aydın'da Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika


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