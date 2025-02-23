Ayvacık'ta Geleneksel Deve Güreşleri Festivalinde Nefes Kesen Anlar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvacık'ta Geleneksel Deve Güreşleri Festivalinde Nefes Kesen Anlar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, 190 develin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Binlerce kişi tarafından takip edilen festivalde develerin mücadeleleri izleyicileri heyecanlandırdı.

23.02.2025 16:21
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Ayvacık'ta deve güreşleri nefesleri kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi. Düzenlenen deve güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 190 deve güreşti. Develerin güreşleri nefesleri kesti.

Ayvacık Belediyesi Güreş Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerine Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Aydın ve İzmir'den 190 deve katıldı. Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği deve güreşi festivali renkli görüntüler oluşturdu. Develerin mücadeleleri nefesleri kesti.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram deve güreşleri festivalinin her yıl düzenlediklerini belirterek, "7. Geleneksel Ayvacık Deve güreşimize hemşerilerimiz ve ilçe dışından gelen misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bizi biz yapan değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıkıyoruz. Kültür turizmi olarak yaptığımız bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Buraya gelip güreşlerimizi seyreden misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum" dedi. Güreş festivalinin sonunda mücadelelerini kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.

Düzenlenen deve güreşleri festivaline Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çanakkale CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvacık'ta Geleneksel Deve Güreşleri Festivalinde Nefes Kesen Anlar - Son Dakika

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