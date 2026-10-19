Ayvalık\'ta yapay zeka destekli film festivali 65 filmle tamamlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, sinema sanatı ile gelişen teknolojiyi buluşturan önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 16-17 Ekim 2026 tarihlerinde Aren Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilen Ayvalık Ulusal Yapay Zeka Film Festivali, iki günlük programın ardından sona erdi. Türkiye'nin farklı noktalarında yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan 65 filmin yer aldığı festival, sinemanın geleceğine ilişkin tartışmaları da gündeme taşıdı.

Yapay zekanın sinema sektöründe oluşturduğu dönüşümü gözler önüne seren festival, özellikle bağımsız sinemacılar açısından yeni üretim şartlarının değerlendirilmesine zemin hazırladı. Festival Direktörü Tarkan Kaynar, organizasyon öncesinde 9 Eylül Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda, yapay zeka teknolojisinin sinema sektöründeki geleneksel üretim süreçlerini köklü biçimde değiştirmeye başladığını belirterek, bu dönüşümün özellikle ekonomik kaynakları sınırlı sinemacılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etmişti.

"Bütçesi olmayanlar da hayallerindeki filmi çekebilecek"

Yapay zekanın sinema sektöründeki istihdam üzerindeki etkilerine değinen Kaynar, fikir üreten bakış açısına sahip yönetmenlerin önemini koruyacağını, ancak geleneksel sinema üretiminde birçok mesleğin dönüşüm geçirebileceğini dile getirdi. Görüntü yönetmenliği, ışık tasarımı, prodüksiyon ve sanat yönetmenliği gibi alanlarda yapay zekanın giderek daha fazla kullanılmaya başlandığını belirten Kaynar, teknolojinin kurgu ve film üretim süreçlerini de üstlenebilir hale gelmesinin yönetmenlik mesleğinin geleceğine ilişkin yeni soruları beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Kaynar, yapay zekanın yalnızca kolay yoldan içerik üretme aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, yeterli bütçeye sahip olmayan bağımsız sinemacıların daha önce gerçekleştiremedikleri sahneleri artık dijital ortamda oluşturabildiklerini ifade etti. Bugün ağırlıklı olarak kısa film alanında kullanılan bu teknolojinin, yakın gelecekte uzun metrajlı sinema yapımlarında da daha geniş yer bulmasının beklendiğini belirtti.

65 filmlik seçki titizlikle hazırlandı

Festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri de 65 yapay zeka destekli yapımdan oluşan geniş gösterim programı oldu. Festival Direktörü Tarkan Kaynar'ın verdiği bilgilere göre, gösterim programında yer alan filmler İzmir Yapay Zeka Film Platformu bünyesinde görev yapan Erkan Ceylan'ın yürüttüğü değerlendirme süreci sonucunda belirlendi. Seçkide yalnızca teknolojik şartlarının kullanılması değil, ortaya çıkan eserlerin sanatsal niteliği ve üretiminde gösterilen emek de dikkate alındı. Daha önce çeşitli organizasyonlarda başarı elde etmiş ve ödüllendirilmiş yapımların yanı sıra nitelikli müzik kliplerine de programda yer verildi. Kaynar, yalnızca sosyal medya platformlarında izlenme elde etmek amacıyla hazırlanan, sanatsal derinlikten uzak içeriklerin seçkiye alınmadığını belirterek, festivalin temel hedefinin yapay zeka destekli sinema üretiminde kaliteyi öne çıkarmak olduğunu vurguladı.

Sinemanın geleceği Ayvalık'ta gündeme geldi

İki gün süren festival, yapay zekanın yalnızca teknolojik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda sinema sanatının üretim biçimlerini değiştiren güçlü bir araç haline geldiğini ortaya koydu.

Geleneksel sinema yapımında yüksek bütçeler, geniş teknik ekipler ve kapsamlı prodüksiyon şartları gerektiren birçok sahnenin yapay zeka teknolojileriyle üretilebilir hale gelmesi, bağımsız sinemacılar açısından yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesi, yönetmenlikten görüntü yönetmenliğine, kurgudan sanat tasarımına kadar birçok alanda insan emeğinin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Ayvalık'ta gerçekleştirilen organizasyon, bu dönüşümün sanatsal boyutunun değerlendirilmesi açısından da önem taşıdı.

Hedef 2027'de bir haftalık büyük festival

Festival Direktörü Tarkan Kaynar, bu yıl gerçekleştirilen organizasyonun gelecek yıllar için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. 2026 yılındaki etkinliği bir anlamda film günleri olarak değerlendiren Kaynar, 2027 yılında organizasyonu daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kaynar'ın gelecek dönem planlamasına göre, Ayvalık Ulusal Yapay Zeka Film Festivali'nin süresi bir haftaya çıkarılarak daha geniş katılımlı bir sinema etkinliğine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde Ayvalık'ın yalnızca geleneksel kültür ve sanat etkinlikleriyle değil, yeni nesil dijital sinema organizasyonlarıyla da adından söz ettirmesi bekleniyor.

Ayvalık'ın kültür ve sanat kimliğine yeni bir halka

Türkiye genelinde ekim ayı boyunca yapay zeka odaklı çok sayıda etkinlik düzenlendiğini belirten Kaynar, Ayvalık'ın özellikle sonbahar döneminde kültür ve sanat organizasyonları için önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti. Yaz sezonunun yoğunluğunun geride kaldığı, iklim şartlarının elverişli olduğu ekim ayının Ayvalık için son derece uygun bir dönem olduğunu vurgulayan Kaynar, ilçenin ulaşım şartlarını ve turistik özellikleriyle de bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti. 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin tamamlanmasıyla birlikte Ayvalık, yapay zeka destekli sinema alanında yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapmış oldu. 65 filmlik gösterim programıyla dikkat çeken festival, yapay zekanın sinemadaki yükselişini gündeme taşırken, 2027 yılında daha büyük ve kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirilmesi hedefiyle sona erdi.