Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Ahlat'taki fotoğraf sergisiyle anlatılıyor - Son Dakika
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Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Ahlat'taki fotoğraf sergisiyle anlatılıyor

25.08.2022 09:47
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Ahlat'taki fotoğraf sergisiyle anlatılıyor

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Ahlat'taki fotoğraf sergisiyle anlatılıyor Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, " Malazgirt'te başlayan zafer, Karabağ zaferiyle tamamlanmış oldu"BİTLİS Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen fotoğraf sergisiyle anlatılıyor.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Ahlat'taki fotoğraf sergisiyle anlatılıyor

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, " Malazgirt'te başlayan zafer, Karabağ zaferiyle tamamlanmış oldu"

BİTLİS Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen fotoğraf sergisiyle anlatılıyor.

Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Ahlat'taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalara katılan Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatıldığı bir fotoğraf sergisi açtı. Sergide Azerbaycan'ın 44 gün süren bir savaş sonrası Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Karabağ ve diğer bölgelerin fotoğrafları sergileniyor. Çadırda ayrıca Azerbaycan kültürü de tanıtılarak, yerel sanatçılar tarafından Azerbaycan türküleri söyleniyor, yöresel tatlar ikram ediliyor.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Malazgirt'te başlayan zaferin Karabağ'daki zaferle tamamlandığını ifade ederek, "Ahlat'taki 1071 Sultan Alparslan otağında biz de çadırımızı kurduk. Sergide Azerbaycan'ın 44 günlük savaşından sonra işgalden kurtardığımız bölgeleri göstermekteyiz. Ermeniler tarafından yıkılmış, dağıtılmış şehirlerimizi göstermek istiyoruz. Biz yıkıcı değil, kurucu bir millet olduğumuz için bundan sonra işgalden kurtardığımız bölgelerde yeni bir şantiye alanı kurduk. İşgalden kurtardığımız ama elimize dağınık olarak geçen o bölgelerimizde akıllı şehirler, akıllı köyler kurmaya başladık. Biz Malazgirt Zaferi'nin aynı zamanda Azerbaycan'ın 44 günlük savaştan sonra kazandığı zaferin birlikte olan gururunu yaşamaktayız. Malazgirt'te başlayan zafer, Karabağ'daki zaferimizle tamamlanmış oldu. İnşallah Allah bundan sonra Türk milletine Azerbaycan'ımıza, Türkiye'mize hep zaferler nasip etsin, bizde bunun tanıtmanın gururunu yaşayalım" dedi.

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Malazgirt, Bitlis, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Ahlat'taki fotoğraf sergisiyle anlatılıyor - Son Dakika

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