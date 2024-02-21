Bağcılar\'da \'İzler Silinmeden\' Sergisi Açıldı

Bağcılar'da "İzler Silinmeden" sergisinin açılışı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla yapıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "KKTC bizim geleceğimizdir, geleceğimizin teminatıdır"
İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan "İzler Silinmeden" isimli fotoğraf sergisinin açılışı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı programla açıldı.
Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan "İzler Silinmeden" isimli fotoğraf sergisinin açılışı Bağcılar Belediyesi sergi alanında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı programla açıldı. Düzenlenen programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Kıbrıs Gazileri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan sergi, protokol ziyaretinin ardından halka da açıldı.
"Biz aynı milletin ayrılmaz parçalarıyız"
Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bosna'da ve Gazze'de yaşanılan acılara benzer acılar yaşadık. Bedeller ödedik ve bizim için önemli bir dönem oldu. Yarım aşırı 50. Yılını hep birlikte kutlayacağız. Biz aynı milletin ayrılmaz parçalarıyız. Kıbrıs'ta oynanan oyun Türkiye'yi adadan göndermeye çalışmak. Provakasyona karşı şekildeyiz. Eserlerimizi unutmuyoruz asla unutmayacağız. Kendi milli ve kültürel durumumuzdan taviz vermeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz Türk Milletlerinin Akdeniz'deki temsilcisiyiz" ifadelerini kullandı.
"Bağcılar'da yaşayan Kıbrıs Gazileri, Kıbrıs'a götürülecek"
Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Tarihi miraslarımıza sahip çıkmamız çok önemli. Bir çok Osmanlı eserinin ihya ve inşa edildiğini görebiliyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak çok önemli şahsiyetlere ev sahipliyi yapıyoruz. 101 Kıbrıs gazimizle beraber Bağcılar'da yaşıyoruz. Burada 2 belediye başkanımız var Güzelyurt ve Tatlısu Belediyeleri. Kardeş Belediye protokollerini imzalayacağız ve bu belediyelerimizin ev sahipliğinde gazilerimizi buraya götüreceğiz" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bağcılar'da 'İzler Silinmeden' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?