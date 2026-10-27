Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanan Can Atilla\'yı kabul etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla'yı Bakanlıkta kabul etti. Yeni dönem çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, opera ve bale sanatının daha geniş kitlelerle buluşturulması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve Türkiye'nin uluslararası sanat sahnesindeki temsilinin güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.