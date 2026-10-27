Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanan Can Atilla'yı kabul etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanan Can Atilla'yı kabul etti

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Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanan Can Atilla\'yı kabul etti
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Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanan Can Atilla\'yı kabul etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanan Can Atilla'yı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede opera ve baleyi geniş kitlelere ulaştırma, genç yetenekleri destekleme ve uluslararası temsili güçlendirme hedefleri ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla'yı Bakanlıkta kabul etti. Yeni dönem çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, opera ve bale sanatının daha geniş kitlelerle buluşturulması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve Türkiye'nin uluslararası sanat sahnesindeki temsilinin güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanan Can Atilla'yı kabul etti - Son Dakika
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