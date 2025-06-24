Bakan Ersoy, İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Ersoy, İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışına Katıldı

24.06.2025 21:20
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1) BAKAN ERSOY, İL HALK KÜTÜPHANESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDIKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat'taki programının ardından Kayseri'ye geldi.

1) BAKAN ERSOY, İL HALK KÜTÜPHANESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat'taki programının ardından Kayseri'ye geldi. Bakan Ersoy, kentte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Açılışta, Bakan Ersoy'a Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile protokol üyeleri eşlik etti. Burada açıklama yapan Bakan Ersoy, "Bugün, Kayseri'mize kazandırılan bu yeni ve çağdaş kütüphane binasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Ülkemizin geleceğine yön veren tüm prestijli projelerin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum; ancak beni en çok mutlu edenler, hiç kuşkusuz kütüphane açılışlarıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak temel hedeflerimizden biri, halkımıza her yaşta, her düzeyde bilgiye erişim imkanı sunmak; okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri sadece kitap okunan değil, hayatın içinde yaşayan, paylaşımın ve üretimin merkezleri haline getirmektir dedi.

'PRESTİJLİ BİR KÜLTÜR YATIRIMI'

Açılışı yapılan kütüphanenin prestijli bir kültür yatırımı olduğunu da söyleyen Ersoy, "Bakanlığımıza bağlı olarak toplamda 28 halk kütüphanesinin bulunduğu Kayserimize bugün çok kapsamlı, çağın gereksinimlerine uygun ve teknolojik altyapısı güçlü yeni bir kütüphaneyi daha kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' içerisinde 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi' kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte inşa edilen bu yeni kütüphane binası, 6 bin 200 metrekarelik geniş kullanım alanıyla şehrimize değer katan prestijli bir kültür yatırımıdır diye konuştu.

'RAMİ KÜTÜPHANEMİZ 6 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI'

Rami Kütüphanesinin de aynı düşünceden hareketle yapıldığını söyleyen Bakan Ersoy, "Toplam üç kattan oluşan bu kütüphane binamız, çok yönlü yapısıyla yalnızca kitap okunan bir mekan olmanın ötesinde; bilginin üretildiği, fikirlerin yeşerdiği, çocuklarımızın hem öğrenme hem de sanatsal ve kültürel etkinliklerle gelişim fırsatı bulacağı bir yaşam alanı olarak hizmet verecektir. Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ni de aynı düşünceden hareketle halkımızın hizmetine sunmuştuk. Rami Kütüphanemiz 2 yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı dedi.

'ÇOK YÖNLÜ BİR KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ OLARAK HİZMET VERECEK'

Kütüphanenin özelliklerine de vurgu yapan Mehmet Nuri Ersoy, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphanenin, beş üniversiteye ve yaklaşık 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Kayseri'de, hem gençlerimiz hem de Kayseri halkı tarafından büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. 900'e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık zengin koleksiyonuyla öne çıkan bu kıymetli merkezde; bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer alıyor. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile birlikte multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek. Kütüphanemizde ayrıca; gençlerimiz, öğrencilerimiz için 'maker', 'kimya', 'matematik' ve 'zeka atölyeleri' de yer alacak. Konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonu ile bu kütüphane, çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞİN BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIMA SORUMLULUĞUN BİR PARÇASIDIR'

Kayseri'nin tarih boyunca ilim ve irfan merkezi olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Sayısız alim ve düşünür yetiştirmiş bir şehrimizdir. Bu topraklara böylesi büyük ve donanımlı bir kütüphane kazandırmak, geçmişin birikimini geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza vizyoner liderliği için, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu değerli katkılarından dolayı, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yeni kütüphanemizin Kayseri'mize, milletimize ve tüm kültür hayatımıza hayırlı olmasını dilerken sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bakan Ersoy konuşmasının ardından kütüphaneyi gezdi, ardından Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışına Katıldı - Son Dakika

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