Balıkesir\'de törende Özden, Kent Konseyleri Birliği 18. dönem başkanlığını devraldı

Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ulusal Toplantısı ve 18. Dönem Devir Teslim Töreni'nde, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden birliğin yeni başkanı olarak görevi devraldı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu toprakların bir evladı olarak milli duruş ve Kuvayımilliye ruhuyla kimseyi ayırmadan herkesi kucaklıyoruz. Kent Konseylerimizin çalışmalarını da desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü şehirler oluşturup güçlü Türkiye'yi daha da büyütmek için hep birlikte çok çalışacağız. Güçlü şehirler, güçlü bir Türkiye'nin temelidir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Pamukçu Onhann Termal Hotel'de düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ulusal Toplantısı ve 18. Dönem Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Törene, Akın çiftinin yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 17. Dönem Başkanı Ahmet Kapanoğlu, farklı illerden gelen Kent Konseylerinin temsilcileri, parti temsilcileri, muhtarlar, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan M.Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yakın zamanda elim kaza sonucu hayatını kaybeden Ordu Kent Konseyi Genel Sekreteri Dursun Biran Yılmaz'ı anarken sevenlerine ve kent konseyleri camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Akın, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ulusal Toplantısı ve 18. Dönem Devir Teslim Töreni için Balıkesir'e gelen konukları Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kentlerin nüfusunun, imkanlarının ve ihtiyaçlarının farklı olabileceğini fakat herkesin yaşadığı şehirleri insanlarıyla birlikte yönetmek ve geleceğe birlikte hazırlamak gibi ortak bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Akın, "Kent konseyleri, bütün bu sesleri aynı masa etrafında buluşturan çok değerli yapılardır. Yerel yönetimlerin sorumluluğu da bu sesi duymak ve ortak aklı yönetimin gerçek bir parçası haline getirmektir" dedi.

"Amacımız Balıkesir'i hak ettiği noktaya çıkarmak"

"Balıkesir bizim ailemiz" diyen Akın, "Balıkesir Takımımız var. Bu takımda da Balıkesir'de yaşayan herkes var. En başında Vali Beyimiz var. Balıkesir'imiz bize olan yaklaşımı, devletçi görüşü bizim yolumuzu daha da açıyor. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bu takımın bir tek amacı var. Balıkesir'i hak ettiği noktaya çıkarmak. Kent konseyleri çok önemli. Alanlarının dışına çıkan, ulaşabildikleri her noktayı sahiplenen ve kentin tüm dinamikleriyle iş birliği içerisinde olan bir noktadadır. Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin gücü de bu tecrübeyi Türkiye çapında buluşturabilmesidir. 2010 yılında 58 kent konseyinin bir araya gelmesiyle başlayan bu yolculuk, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerini aynı amaç etrafında buluşturan güçlü bir iş birliğine dönüştü. ve bugün bu yolculukta yeni bir dönem Balıkesir'den başlıyor. Balıkesir Kent Konseyi Başkanımız Sayın Sevinç Baykan Özden, Türkiye Kent Konseyleri Birliğimizin 18. Dönem Başkanlığını devralıyor. Sevinç Başkan'ımızın kent konseylerimizin oy birliğiyle bu göreve seçilmesi bizleri gururlandırdı. Kendisini yürekten kutluyorum. Bu görevi Balıkesir açısından bir unvandan çok, Türkiye'ye karşı üstlendiğimiz yeni bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kent Konseylerimizin çalışmalarının her daim yanındayız. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Güçlü şehirler, güçlü türkiye'nin temelidir"

"Gönülde Millet, Gönülden Hizmet" hayat anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Akın, "Gönülde millet, gönülden hizmet olunca ayrımcılık, particilik olmaz. Kucaklaşma, birlik ve beraberlik olur. Balıkesir'e de bu yakışır. Balıkesir, milli birliğin ve beraberliğin tam merkezidir. Bu topraklar Milli Mücadele'yi başlatıp ilk kurşunun ve son kurşunun atan topraklardır. Bu toprakların bir evladı olarak milli duruş ve Kuvayımilliye ruhuyla kimseyi ayırmadan herkesi kucaklıyoruz. Kent Konseylerimizin çalışmalarını da desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü şehirler oluşturup güçlü Türkiye'yi daha da büyütmek için hep birlikte çok çalışacağız. Güçlü şehirler, güçlü bir Türkiye'nin temelidir" şeklinde konuştu.

"Özden'e ve yönetimine başarılar diliyorum"

Konuşmasının sonunda Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin 18. Döneminin kentler ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileyen Akın, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Başkanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yıllardır birlikte çalışmalar yaptık. Kayseri-Balıkesir kardeş büyükşehirlerdir. Başkanımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz. Sağ olsun.18. Dönem Başkanlığı görevini devralan Sevinç Baykan Özden kardeşime ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bugüne kadar Türkiye Kent Konseyleri Birliğine emek veren tüm dönem başkanlarımıza, yöneticilerimize, kent konseyi başkanlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından Balıkesir'imize gelen siz değerli misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum" dedi.

Vali Ustaoğlu: "Kent konseyleri çok kıymetli ve önemlidir"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 18. Dönem Başkanı seçilen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'i tebrik ederken şunları söyledi: "Sevinç Başkanımızın bu görevi devralması ayrı bir anlam taşıyor. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Kent Konseyleri çok kıymetli ve önemlidir. Kent Konseyleri bir şehrin hafızası ve yerel demokrasinin en vazgeçilmez unsurları arasında yer alan en önemli müesseselerdir. Şehre şekil veren, şehre vizyon katan ve geleceğine en fazla katkı sağlayacak bizim en önemli yapılarımızdır Kent Konseyleri. Önümüzdeki süreçte Sevinç Hanımın öncülüğünde Kent Konseyleri Birliğimizin yapacağı çalışmalar, şehirlerimizin gelişmesine, ülkemizin büyümesine çok ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

Başkan Büyükkılıç: "İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bir hekim olarak insanlara hizmet ettim. Yerel yönetici olarak da böyle hareket ettim. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Bizleri güzel Balıkesir'de ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a ve değerli ev sahiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Sarı: "Kendisine olan inancımız tam"

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Balıkesir Kent Konseyi Başkanımız Sevinç Hanım, bugün bayrağı devralıyor. Geçmişteki deneyimlerini yukarıya taşıyarak bu birlikteliği büyütebilmek için mücadele edeceğine olan inancımız tam. Sevinç Başkanımızı tanırız. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

Özden: "Benim için büyük bir gurur"

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, yakın zamanda elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ordu Kent Konseyi Genel Sekreteri Dursun Biran Yılmaz'ı yad ederken, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kendisiyle çalışmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Türkiye Kent Konseyleri Birliği 18. Dönem Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı olarak programa katılanları Balıkesir'de ağırlamaktan şeref duyduğunu belirten Özden, "Güzide şehrimiz Eskişehir'den, saygıdeğer Başkanım Ahmet Kapanoğlu'ndan başkanlığı devralmak benim için büyük bir gurur. Bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için sizlerle iş birliği içerisinde güzel çalışmalara imza atacağımıza hiç şüphem yok. Bizler Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak kendi şehirlerimiz adına ayrı ayrı Kent Konseylerinden oluşmuş olsak da aslında yaklaşık 17 yıldır birer bütünün parçaları olarak bir aradayız. Farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı siyasi görüşlerden oluşan Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin kurumsal ve güçlü bir ağ olarak büyümenin yanı sıra barış, kardeşlik, dostluk gibi duyguların evrenselliğine de önem vermiştir. Bizler de Kent Konseyleri olarak temelde aynı ama görünürde farklılıklarımızla Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nde buluşmaktayız. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Devir Teslim Töreni'ni de gerçekleştireceğimiz bugünde sizlerle birlikte, kendi evimde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.