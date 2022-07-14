Begüm Gökmen ve grubu Sofya'da konser verdi - Son Dakika
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Begüm Gökmen ve grubu Sofya'da konser verdi

14.07.2022 22:40

Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Begüm Gökmen ve grubu "Golden Horn Brass", Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulusal Kültür Sarayı'nda sahne aldı.

Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Begüm Gökmen ve grubu "Golden Horn Brass", Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulusal Kültür Sarayı'nda sahne aldı.

Golden Horn Brass müzik grubu, Bulgar müzikseverlere barok, klasik, caz, pop ve yerel ezgilerden oluşan rengarenk bir repertuvar sundu.

Gökmen, konser öncesi AA muhabirine, daha önce Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sahne aldıklarını söyledi. Gökmen, "Sofya'da Bulgar dinleyiciyle buluşmak bizim için büyük onur olacak. Bu konserde hem klasik müziğin popüler ezgileri hem caz standartlarının en güzel örnekleri hem de Türk melodilerinin çağdaş ve çok sesli yorumları sunulacak." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de "Ülkemizin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli grubunun seçkin repertuvarını Bulgar müzikseverlere tanıtmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konserde, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Çay Elinden Öteye", "Resimdeki Gözyaşları"nın da aralarında bulunduğu bilinen Türk müziği eserleri yorumlandı.

Klasik müzik eserlerinin düzenlemeleriyle de seyircilere heyecan veren beşli, konserini "Nihavent Longa" ile tamamladı.

Konseri, Sofya'nın kültür ve müzik çevrelerinin seçkin temsilcilerinin yanı sıra parlamentoda temsil edilen Hak ve Özgürlükler Hareketi partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve milletvekilleri dinledi.

Konser, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde verildi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Begüm Gökmen ve grubu Sofya'da konser verdi - Son Dakika

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