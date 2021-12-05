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Beyaza bürünen "medeniyetler beşiği" Ani kışın çok sayıda turist çekiyor - Son Dakika

Beyaza bürünen "medeniyetler beşiği" Ani kışın çok sayıda turist çekiyor

05.12.2021 11:06

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'taki Ani Ören Yeri, kışın bölgeye çok sayıda turist çekiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'taki Ani Ören Yeri, kışın bölgeye çok sayıda turist çekiyor.

Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra paha biçilmez diğer tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.

İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, Kars Kalesi, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezdikten sonra rotalarını Ani Ören Yeri'ne çeviriyor.

Kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran Ani, bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü.

Bu durumu fırsat bilerek Ani'ye gelen turistler, beyaz örtü ile kaplanan tarihi yapıları ve yöreyi gezip hem tarihe yolculuk yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştiriyor.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, AA muhabirine, Ani'nin Ortaçağ'ın kadim şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Ani'nin tarihteki öneminden bahseden Arslan, "Ani 1064'te Sultan Alparslan tarafından yapılan fetihle Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı ve ilk şehirleştikleri yer bakımından oldukça önemli bir kent. Ani dört mevsim farklı güzelliğe bürünmekte. Şimdi de yağan karla çok farklı bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yerli ve yabancı turistleri muhakkak Ani'ye kültür ve tarih gezisi yapmaya davet ediyorum." dedi.

Turistler kar altındaki Ani'ye hayran kaldı

Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan gelen Zübeyde Akpakır ise Ani'yi görme hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını anlattı.

Trenle çok keyifli bir yolculuk sonrası kente geldiğini belirten Akpakır, "Bu coğrafyaya hiç gelmemiştim ve çok güzel. Yerli ve yabancı turistlerin bu deneyimi yaşamaları gerekiyor. Herkesin buralara gelmesi lazım. Ben her kış gelmeyi düşünüyorum. Ani'nin çok değişik bir havası var, başka bir ülke gibi çok farklı hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Mersin'den gelen Melih Akhan da uzun zamandan beri kente gelmek için plan yaptığını ifade ederek, "Daha önce trende yer bulamadığım için gelemedim. Ani bir planla yer bulunca Kayseri'ye geldim ve oradan da Doğu Ekspresi'yle buraya geldim. Ani çok güzel, karlı görmek daha da güzel. İlk defa Kars'a, Aniye geliyorum. Burada tarihi yaşıyoruz." diye konuştu.

Beyaza bürünen medeniyetler beşiği Ani kışın çok sayıda turist çekiyor
Beyaza bürünen medeniyetler beşiği Ani kışın çok sayıda turist çekiyor
Beyaza bürünen medeniyetler beşiği Ani kışın çok sayıda turist çekiyor
Beyaza bürünen medeniyetler beşiği Ani kışın çok sayıda turist çekiyor
Beyaza bürünen medeniyetler beşiği Ani kışın çok sayıda turist çekiyor

Dünya Miras Listesi, turist, Kars, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Beyaza bürünen 'medeniyetler beşiği' Ani kışın çok sayıda turist çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaza bürünen "medeniyetler beşiği" Ani kışın çok sayıda turist çekiyor - Son Dakika
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