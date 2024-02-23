Kültür Sanat

Bingöl'de Fotoğrafçılar Maratonunda 58 eser ödüllendirildi

BİNGÖL - Bingöl'de 3 gün süren fotoğrafçılar maratonu sonuçları açıklandı. 303 fotoğrafçının katılım gösterdiği yarışmada bin 147 fotoğraf jüri tarafından değerlendirmeye alındı, toplamda 58 eser ödülleri aldı.

Bingöl Valiliği, belediye, FKA, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile BİFSAK Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Fotoğrafçılar Maratonu'nun sonuçları açıklandı. Toplamda 303 yarışmacının bin 147 fotoğrafı değerlendirmeye alınırken, 58 eser ise çeşitli ödülleri aldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, 303 fotoğraf sanatçısının etkinliğe katıldığını belirtti. Vali Usta, "Burada bizim amacımız, Bingöl'ün doğal güzelliklerinin tanıtımını yapmak, ilin fotoğraf arşivini, fotoğraf hafızası oluşturmaktı. 2019, 2022'de yapılan çalışmaya bunu da ekleyerek geleneksel hale getirmekti. Bu fotoğraf maratonun çerçevesinde bize Bingöl dışından 35 vilayetten, 303 fotoğraf sanatçısı katıldı. Almanya'dan katılan fotoğrafçılarımızda vardı. Mesela İstanbul'dan 43, Adana'dan 17, Kocaeli'den 12, Mardin, Trabzon, Malatya gibi illerden 9 fotoğrafçı katıldı. Bizim yarışmamızın şartlarından bir tanesi bir fotoğrafçı en fazla 5 tane fotoğrafla başvurabiliyordu. Toplam 303 tane fotoğrafçımızdan bin 147 adet Bingöl ile ilgili fotoğraflarını bizle paylaştılar. Bu ne demek oluyor. Kişi başına baktığımız zaman Bir fotoğrafçının ortalama üç nokta yetmiş sekiz, yani dört fotoğrafa yakın fotoğrafın bizimle paylaşmış. Bizim Bingöl fotoğraf arşivimize bunları kazandırmıştır" dedi.

Fotoğraf maratonunda birincilik ödülünü Diyarbakır'dan katılan Mehmet Sümer, ikincilik ödülünü Bingöl'den katılan Bilal Kala ve üçüncülük ödülünü ise Trabzon'dan katılan Fatih Muhammet Topal aldı.