Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı - Son Dakika
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Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

17.03.2022 09:56

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Mudurnu- Akyazı kara yolunun kenarlarında karların erimeye başlamasıyla mor ve sarı çiğdemler kendini göstermeye başladı.

Çiğdemlerin çiçek açtığı bölge, güzel manzara sunuyor.

Endemik bitki türleri arasında yer alan çiğdemler, görüntüsü ve kokusuyla cezbediyor.

Vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin sunduğu güzel görüntünün fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı - Son Dakika


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