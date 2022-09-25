İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden Bolu'ya gelen antikaseverler, geçmiş dönemlerde kullanılan fotoğraf makinesi, telefon, pikap, eski para, madalya, Osmanlı dönemine ait kılıçlar, çeşitli savaş malzemeleri ile tarım ve mutfak gereçlerini satın alıyor.

Kaynak: AA

Bolu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu'daki antika ve sanat pazarı meraklılarını bir araya getiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.