Bursa'da 1 Mayıs coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da 1 Mayıs coşkusu yaşandı

Dünyanın birçok yerinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bursa'da da coşku ile kutlandı. Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü iki farklı noktada kutlandı. Sabah saatlerinde Türk - İş, Türkiye genelinde 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlama kararı aldı. Bu etkinlik Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda binlerce sendikalının yürüyüşü ile tamamlandı. Bir diğer kutlama ise, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yerde yapıldı. Eski stadyum önünde toplanan binlerce işçi, öğrenci, sendikalı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi partiler Darmstad Caddesi'nden Kent Meydanı'na sloganlarla ve pankartlarla yürüyüşe geçti. 1 Mayıs'ın kutlanacağı alanda polis geniş güvenlik önlemleri alarak, pankart ve dövizleri tek tek kontrol etti. Kanunlara aykırı olan pankartlar alana alınmadı. Alanda işçiler halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Sloganlarla ise hükümete taleplerini dile getirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 1 Mayıs'ta alanlardaydı. İşçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bozbey, '1 Mayıs emeğin en yüce değer olduğunu savunanların bayramı. Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum. Bugün de özellikle işçilerimizin, emekçilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, insanca yaşam haline gelebilmesi son derece önemlidir. Onun için bu bayramın önemi çok büyük. Her gün onların bayramı olması lazım. Üreten, emeğini esirgemeyen bu insanların mutlaka yaşam şartlarının yükseltilmesi, açlık sınırının üstünde bir gelire sahip olması ve ailesi ile birlikte huzurlu yaşam sürmesi bizim en büyük arzumuzdur. İnanıyorum ki, bugünde alanlarda bunu haykıracaklardır. Bu anlamda tekrar bayramlarını kutluyorum' diye konuştu. Bursa'da kutlanan 1 Mayıs'a Bursa milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı.

02.05.2024 00:21  Güncelleme: 00:28
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Bursa'da 1 Mayıs coşkusu yaşandı

BURSA - Dünyanın birçok yerinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bursa'da da coşku ile kutlandı.

Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü iki farklı noktada kutlandı. Sabah saatlerinde Türk - İş, Türkiye genelinde 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlama kararı aldı. Bu etkinlik Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda binlerce sendikalının yürüyüşü ile tamamlandı. Bir diğer kutlama ise, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yerde yapıldı. Eski stadyum önünde toplanan binlerce işçi, öğrenci, sendikalı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi partiler Darmstad Caddesi'nden Kent Meydanı'na sloganlarla ve pankartlarla yürüyüşe geçti. 1 Mayıs'ın kutlanacağı alanda polis geniş güvenlik önlemleri alarak, pankart ve dövizleri tek tek kontrol etti. Kanunlara aykırı olan pankartlar alana alınmadı. Alanda işçiler halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Sloganlarla ise hükümete taleplerini dile getirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 1 Mayıs'ta alanlardaydı. İşçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bozbey, "1 Mayıs emeğin en yüce değer olduğunu savunanların bayramı. Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum. Bugün de özellikle işçilerimizin, emekçilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, insanca yaşam haline gelebilmesi son derece önemlidir. Onun için bu bayramın önemi çok büyük. Her gün onların bayramı olması lazım. Üreten, emeğini esirgemeyen bu insanların mutlaka yaşam şartlarının yükseltilmesi, açlık sınırının üstünde bir gelire sahip olması ve ailesi ile birlikte huzurlu yaşam sürmesi bizim en büyük arzumuzdur. İnanıyorum ki, bugünde alanlarda bunu haykıracaklardır. Bu anlamda tekrar bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

Bursa'da kutlanan 1 Mayıs'a Bursa milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 1 Mayıs coşkusu yaşandı - Son Dakika

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