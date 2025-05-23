Bursa'da Uluslararası Bıçak Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da Uluslararası Bıçak Festivali Başladı

23.05.2025 19:39
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, bıçak zanaatını yaşatmak amacıyla festival düzenledi. 2027'de ev sahipliği yapılacak.

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası Bursa Bıçak Festivali' başladı. Bursa bıçağının 700 yıllık geçmişi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl Uluslararası Dünya Bıçak Üreticileri Başkentleri Birliği'ne üye olan Bursa'nın 2027 yılında gerçekleştirilecek buluşmaya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belleğinde önemli bir yeri olan bıçak zanaatını yaşatmak, köklü mirası geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Bursa Bıçak Festivali' başladı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği Başkanı ve Fransa'nın Thiers Belediye Başkanı Stéphane Rodier, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, Pirge Bıçak Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge ve bıçak sanatı tutkunları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Türkiye ve dünya bıçakçılık kültürünün değerli isimlerinden oluşan jüri üyeleri, özel olarak hazırlanan 17 bıçağı tek tek inceleyerek puanladı. Daha sonra stantları gezerek el emeği eserleri hakkında bilgi aldı.

'ULUSLARARASI DÜNYA BIÇAK ÜRETİCİ BAŞKENTLERİ BİRLİĞİ BULUŞMASI'NA BURSA'MIZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Festivalde açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa olarak bu yıl Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği'ne resmen üye olduğumuzu gururla paylaşmak isterim. Geçtiğimiz ekim ayında Arjantin'de yapılan toplantıya katılarak kentimizin bıçakçılık mirasını dünya şehirleriyle buluşturduk. Burada bir müjde daha vermek istiyorum. 2027 yılında, Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği Buluşması'na Bursa'mız ev sahipliği yapacak. Bu önemli etkinlik, şehrimizin köklü bıçak geleneğini sürdüren ustaları ile dünyanın dört bir yanından gelen bıçak ustaları aynı çatı altında buluşturacak. Köklü kültürümüz olan bıçakçılığı tekrar Bursa'da canlandırma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuna sahibiz" dedi.

'BU MİRAS, BURSA'MIZIN RUHUDUR'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bıçakçılık kültürünü yalnızca yaşatmakla kalmadığını, onu geleceğe taşımak için güçlü adımlar attığını da söyleyen Başkan Bozbey, "Açılışını gururla gerçekleştirdiğimiz Bursa Bıçak Müzesi ile artık bu kadim geleneğimizi kalıcı hale getiriyoruz. Genç kuşaklara aktarıyor ve ustalıkla şekillenen geçmişimize anlamlı bir pencere açıyoruz. Tüm Bursalıları müzemizi ziyaret etmeye ve bu eşsiz ustalığı tanımaya davet ediyorum. Turizm alanında faaliyet gösteren firmaların da Bıçak Müzesi'ni programlarına dahil etmelerini bekliyoruz. Çünkü bu miras, sadece bir zanaat değil; Bursa'mızın kimliğidir, ruhudur. Bursa'daki bıçakçıların hem turizme hizmet etmeleri hem de alıcılarla buluşmalarını kolaylaştıracak bir alana ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bu konuda Balibey Han'da veya hanların bir tanesinde çalışma yapacağız. Tüm Bursalıları bu festivale davet ediyorum. Festivalin kentimize değer katmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından günün anısına Fatih Adliğ ve Stéphane Rodier'e Bursa Bıçağı hediye edildi.

Bu arada 23-24-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale, dünyanın dört bir yanından bıçak ustaları, koleksiyonerler, zanaatkarlar, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunları katılıyor. Ustaların el emeğiyle şekillenen birbirinden özel ürünlerin yer aldığı 150'ye yakın standın bulunduğu festivalde, çocuklar ve ailelere yönelik eğitici atölyeler ve rengarenk etkinlikler de düzenleniyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Uluslararası Bıçak Festivali Başladı - Son Dakika

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