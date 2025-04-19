Bursa'nın Hanlar Bölgesi Hafta Sonu Tarihinin En Yoğun Günlerinden Birini Yaşadı

Bursa'nın Tarihi Çarşıları ve Hanlar Bölgesi'nde hafta sonu yoğunluğu

BURSA - Osmanlı payitahtı Bursa'da yaklaşık 700 yıllık tarihi bulunan, bünyesinde Kapalı Çarşı, Ulucami ile birçok hanı barındıran Hanlar Bölgesi, hafta sonunda en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Bursalıların yanısıra İstanbul, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik gibi çevre illerden de binlerce kişi hafta sonunda Hanlar Bölgesi'ne akın etti. Kapalı Çarşı'da adeta insan seli oluştu ve vatandaşlar zaman zaman kalabalık içinde yürümekte bile zorlandı.

UNESCO Dünya Miras Alanı sınırları içinde bulunan, Bursa'da yaklaşık 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen Hanlar Bölgesi'ndeki kalabalıkta kent dışından gelen turistlerin yoğunluğu da etkili oldu.

Kent içi trafiği kadar toplu ulaşım araçlarına da talep fazla olunca Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği, tramvayda ve bazı otobüs güzergahlarında ek seferlerle duraklardaki yoğunluğu eritmeye çalıştı.

Osmanlı mirası olan ve yaklaşık 700 yıllık bir tarihe sahip Hanlar Bölgesi'ne gidenler, bünyesindeki Koza Han, İpek Han ve Emir Han'da çay ve kahve içmek için oturacak yer bulmakta zorlandı. Birçok kişi masaların yakınlarında oturanların kalkması içi sırasını bekledi.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Hanlar Bölgesi'ndeki kalabalıktan Kapalı Çarşı esnafı da nasibini aldı. Giyimden, meyve sebzeye, peynirden, kuruyemişe kadar birçok ürünün satıldığı çarşıda esnaf en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Bölge içinde yer alan ve Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılıp 1400 yılında tamamlanan Ulucami de genç yaşlı onbinlerce kişiyi ağırladı.