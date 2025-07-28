Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu Başladı

Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu Başladı
28.07.2025 14:29
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Yunus Emre Enstitüsü, uluslararası katılımcılar için çağdaş sanat programı düzenliyor.

YUNUS Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, İstanbul etabını tamamlayarak, Ankara'ya ulaştı. Program kapsamında Türkiye'nin çağdaş birikimi, müzeler, sanat kurumları, akademik seminerler ve sanatçı atölyeleri aracılığıyla uluslararası katılımcılarla buluşuyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu programı başladı. Program kapsamında uzmanlar eşliğinde 14 katılımcı ile 12 gün boyunca 3 şehir gezilerek 30'dan fazla sanat kurumunun takibi gerçekleştirilecek. Programın ilki İstanbul'da gerçekleştirildi. Katılımcılar, İstanbul programında İstanbul Modern, Resim Heykel Müzesi (MSGSÜ), Arter, Pera Müzesi, SALT Beyoğlu, Sakıp Sabancı Müzesi, Borusan Sanat, Akbank Sanat, Anna Laudel Galeri, KasaGaleri, ArtIstanbul Feshane gibi önde gelen sanat kurumları ziyaret etti.

Ankara'daki programın ilk gününde ise, CerModern ve Ankara Resim Heykel Müzesi gibi merkezlerde sergi analizleri ve müze gezileri yapıldı. Dr. Dilek Karaaziz Şener, 'Ankara Resim Heykel Müzesi üzerinden Türkiye'de sanat tarihini yeniden okumak' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar daha sonra Ulus semtinde Birinci Ulusal Mimarlık Akımı kapsamında Devlet Opera ve Bale binasını ziyaret etti. Program kapsamında Anıtkabir'e gerçekleştirilecek ziyaret ile modern mimaride Anıtkabir ele alınacak. Programın son durağı ise, 29 Temmuz tarihinde Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze olacak.

Programa İngiltere'den katılan Küratör ve Sanat İletişimi Uzmanı Katie Bone, " Londra'da kültür diplomasi etkinliğine katılmıştım. Orada Yunus Emre Enstitüsünün direktörüyle tanışma şansım oldu. Ben de kendisine İstanbul'u ne kadar sevdiğimi ve birkaç kez orada bulunduğunu anlattım. Kültüründen çok etkilendiğimi söyledim, o da bana programdan bahsetti. Bu sayede bu programa katılmış oldum. Program dahilinde ilk İstanbul'da başladık. Bizans döneminden Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten çağdaş dönem olmak üzere sanatın bütün alanlarını bizlere anlatmaya çalıştılar. Oradaki bütün deneyimlerimiz gerçekten çok etkileyiciydi. Şimdi Ankara'ya geldik, mimari bir tur gerçekleştiriyoruz. Şehrin farklı yerlerini ve özelliklerini görmek gerçekten çok heyecan verici. Benim için çok olumlu bir deneyim oldu. Öncelikle Türkiye hakkında çok şey öğrendim. Sadece öğrenmekte değil, uluslararası bir grupla birlikte olduğumuz için farklı kültürler ilgili de pek çok şey öğrenebildim. Hakikaten İngiltere'ye dönerken cebim çok daha dolu dönüyor olacağım. Farklı kültürleri öğrendiğiniz zaman dünyaya bakış açınız, ufkunuz genişliyor. Elbette herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Programa Rusya'dan katılan Hermitage Müzesi İslam Sanatları Uzmanı Polina Liubimova, "Rusya'dan geliyorum ama aslında Ankara'da yaşıyorum. İslam sanatları üzerine çalışıyorum. Türkiye, İran, Kafkaslar çalışma alanlarım. Bu uluslararası programın parçası olmaktan çok mutluyum. Ben normalde klasik Osmanlı sanatı üzerine çalışan bir akademisyen olduğum için bizlerin odak alanı genellikle klasik dönem ya da geleneksel sanatlardır. Çağdaş sanat üzerine çalışmak benim için de bu konuda odaklanmak özellikle 20'nci yüzyılın ikinci yarısı, son dönemi çağdaş sanatçıları üzerine bilgi edinmek benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bundan sonra da programlar olursa katılmaktan çok büyük bir memnuniyet duyarım. Arkeolojiye ilgim de çok büyük. Önceden kazı da yapıyordum. Bu programlara da kesinlikle katılmak istiyorum" diye konuştu.

Katılımcılar, bu ziyaretle birlikte Türkiye'deki çağdaş sanata dair bütüncül bir perspektif kazanmış olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

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