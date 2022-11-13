Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor

13.11.2022 16:28

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu. Kazı başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe "Bir önceki sezon bulduğumuz kapıyla aynı karakterde başka bir kapı gün ışığına çıktı. 2 bin 100- 2 bin 200 yıllık kapıyla karşı karşıyayız. Gelecek yıl yine daha batıdaki gizli yer altı galerisinin kapılarına da ulaşma ihtimalimiz yüksek" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında yer alan ve 2 bin 400 yıllık liman kenti olan Alexandria Troas Antik Kenti'nde, bu yılki kazı çalışmaları yaklaşık 30 kişilik bir ekibin katılımıyla devam ediyor. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe koordinesindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ve maddi desteğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle gerçekleştiriliyor. Kazı çalışmalarında geçen sezon bulunan bir çarşıya ait kapıya benzer yaklaşık 2 bin 200 yıllık ikinci bir kapı daha bulundu.

Türk köyünde kazı sırasında bulunan kapı heyecan yarattı! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor

HEDEFTE GİZLİ YER ALTI GALERİSİNE ULAŞMAK VAR

2'nci yüzyılın ortasına ait çarşı cephesinin yaklaşık 5 yıl boyunca yapılan çalışmalarda açığa çıktığını söyleyen Kazı Başkanı, Öztepe, "Güney ucundaki çalışmamız tamamlanınca çarşının muhtemel kuzey ucunda çalışmaları yürütmeye başladık. Çalışmalar sırasında geçen yıl bir kapı bulmuştuk. Kendi içinde kapalı ama doğu-batı doğrultusunda açık 2 kapısı vardı. Bu yıl onun hemen daha güneyindeki bir bölümü kazdık. İklim koşulları nedeniyle tamamlayamadık. Ancak şu andaki haliyle bir önceki sezon bulduğumuz kapıyla aynı karakterde başka bir kapı gün ışığına çıktı. Bulduğumuz kapı büyük ihtimalle Helenistik dönemden M.Ö. 2'nci yüzyıl civarında tarihlendirilmesi gereken bir kapı. Tabana kadar kazdığımızda ortaya çıkacak duvar örgüsü ve zemindeki değişiklikleri tespit etmiş olacağız. Bu yaklaşık 2 bin 100- 2 bin 200 yıllık bir kapıyla karşı karşıyayız demek. Gelecek yıl bu kapının tabanına kadar ineceğiz ve burada yeni bir mekan bulacağız. Belki çarşı yapısının en kuzeyindeki dükkanın içine girmiş olacağız. Bu bize çarşıyla ilgili bilgiler vermesi açısından çok önemli. Gelecek yıl yine daha batıdaki gizli yer altı galerisinin kapılarına da ulaşma ihtimalimiz yüksek. Sürdüreceğimiz çalışmalar ve alacağımız teknik destekle içindeki büyük blokları ve yığıntıları kaldırabilirsek buraya müthiş bir 3 boyutluluk kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Türk köyünde kazı sırasında bulunan kapı heyecan yarattı! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor

"OLDUKÇA DERİN DOLGULAR KAZIYORUZ"

Kapının bulunduğu bölgede derin sondajlar yaptıklarını vurgulan Prof. Dr. Öztepe, "Burada oldukça derin dolgular kazıyoruz. Bizim 3-4 metre, yerine göre 6-7 metre kadar dolgu kazdığımız zamanlar oluyor. Bazen buraya gelen ziyaretçilerimiz 'Çalışmalar niye ağır ilerliyor', 'Niye daha büyük alanlar açılmıyor' gibi sorular yöneltiyorlar. 250 yıla yaklaşan arkeolojide en temel çalışma arkadaşlarımız kazma, kürek, el arabası ve insan gücüdür. Bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Her bir veriyi kaçırmadan bu çalışma metoduyla devam etmek zorundayız. Bu neden yüksek dolguları kazmak bir hayli zaman alıyor" diye konuştu.

Türk köyünde kazı sırasında bulunan kapı heyecan yarattı! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Mantar uzmanından 'ikiz mantar' tuzağı uyarısı Mantar uzmanından 'ikiz mantar' tuzağı uyarısı Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı: Fetullah Gülen ve 9 sanık hakkında dava açıldı Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı: Fetullah Gülen ve 9 sanık hakkında dava açıldı

Ankara Üniversitesi, Çanakkale Boğazı, Arkeoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:54 Morutan'ın İtalya'da yaptıkları ağızları açık bıraktı!
16:51 İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı
16:42 İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler
16:34 İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var
15:43 İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık
15:32 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş milli yıldız için devrede! Fenerbahçe de çok istiyor
15:13 Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten skandal görüntü! Polisin tavrına tepki yağdı
14:22 13 bin yeni polis alınacak! İşte 25 Kasım'a kadar yapılabilecek başvuru şartları...
11:48 Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor
11:45 Antalya'da hayat zorlaşıyor! Hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlik açısından İstanbul ile yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 17:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement