İnkaya Mağarası'nda Kazı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İnkaya Mağarası'nda Kazı Çalışmaları Başladı

İnkaya Mağarası\'nda Kazı Çalışmaları Başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kent Konseyi üyeleri, İnkaya Mağarası'nı ziyaret ederek kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. İnkaya Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, mağaradaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

05.09.2024 21:16
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kent Konseyi üyeleri, İnkaya Mağarası'nı ziyaret ederek kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kazının sponsoru Truva Bakır'ın Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Naci Tülek, ilçeye bağlı Bahadırlı köyündeki İnkaya Mağarası'nı gezdi.

İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, yaptığı açıklamada, İnkaya Mağarası'nın kuzey, güney ve batısında 3 girişin olduğu bölümlerdeki açmalarda çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Yüzey araştırmasının 2014-2021 yıllarında yapıldığı dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Çanakkale bölgesinde 70 tarlada çakmaktaşından aletlere ulaştık, il genelinde 17 mağara dolaştık. İçlerinde bir tek buradaki İnkaya Mağarası'nda yaşam izlerini bulabildik. 2016 yılında tespit edildi mağara daha doğrusu önemi anlaşıldı. Palaotik dönemi tariflendiren, gösteren buluntular anlaşıldı. 2017-2020 yıllarında Troya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında kazı yaptık benim bilimsel koordinatörlüğümde. 2021 yılında da Cumhurbaşkanlığı kazısı olarak artık kendi adımıza yapıyoruz kazıları. Kazı alanı 100 bin metrekareye ulaştı."

Kaynak: AA

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