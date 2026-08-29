Çanakkale\'de Kültür Yolu Festivali Başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, bizim için yalnızca konserlerden, sergilerden ve etkinliklerden ibaret değildir. Biz bu festivallerle şehirlerimizin ruhunu görünür kılmak istiyoruz" dedi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, Çanakkale halkının bu festivali çok sevdiğini söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı olan Çanakkale'de 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Çanakkale Kültür Yolu Festivali Açılışı Anadolu Hamidiye Tabyasında düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program açılış konuşmalarıyla başladı. Program açılış konuşmalarıyla başladı.

Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkalelilerin sevdiği festivalin bugün başladığını belirterek, "Gerçekten Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un büyük desteğiyle ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın uygun görmesiyle uzun zamandan bu yana Çanakkale'de Kültür Yolu Festivallerini hep beraber yapıyoruz. ve Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi. Hem katılım anlamında hem de sahip çıkma anlamında bütün halk başta olmak üzere bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimiz bir bütün olarak bu festivale sahip çıktılar. Gerçekten bu festival 3 yaşından 90 yaşına kadar herkesin kendine ait bir şey bulabildiği bir festival. ve kültür ve sanatın bütün dalları var. Spordan, tiyatroya müzik etkinliklerinden sergilere ve insan ne arıyorsa sanat ve kültür adına gerçekten burada mutlaka bir şey buluyor" dedi.

Çanakkale'nin de sahip olduğu çok özel konumu, özel pozisyonunda katkısı olduğunu düşünüyorum

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise, "Türkiye çok büyük bir kültür ve medeniyet ülkesi, çok zengin bir potansiyeli var. Pek çok şehrimiz bu benzeri faaliyetleri kaldırabilecek zenginlikte, ancak belli bir istikrarla kademeli olarak yürümeye devam ediyor. Bu vizyonu ortaya koyan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu festivallerle yoluyla insanları bir araya getirmeye, bir hareketlilik sağlamaya, bir kaynaşma sağlamaya ciddi manada vesile olunuyor. Biz Çanakkale'de şunu gördük. Sadece Çanakkaleliler değil, bu festivalin katılımcıları, takipçileri, civar illerden de, dışarıdan da pek çok misafirimiz geliyor. Biz bundan mutlu oluyoruz. Demek ki festival amacına hizmet ediyor. Tabi bu da Çanakkale'nin de sahip olduğu çok özel konumu, özel pozisyonunda katkısı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Çanakkale'ye sahip çıkmak, yalnızca bir şehre değil; bir milletin hafızasına sahip çıkmaktır

Bugün burada, tarihin yalnızca yazılmadığı, bizzat yaşandığı bir şehir olan Çanakkale'de sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Burası, Homeros'un dizelerinde ölümsüzleşen Troya'nın; Mehmet Akif'in mısralarında yeniden ayağa kalkan Çanakkale'nin aynı ufka baktığı yerdir. Burada tarih, yalnızca geçmişte kalmamıştır. Troya'da insanlığın ortak hafızasına kazınan bir destan yazılmış; Çanakkale'de ise bir milletin bağımsızlık iradesi tarihe mühürlenmiştir. İşte bu nedenle Çanakkale, yalnızca bizim için değil, insanlık için de eşsiz bir hafıza mekanıdır. Bir tarafta insanlığın ortak kültür mirası, diğer tarafta milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi. Çanakkale'yi eşsiz kılan da işte bu büyük buluşmadır. Bu eşsiz mirası korumak, yaşatmak ve dünyaya anlatmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bakanlık olarak, Çanakkale'nin hikayesini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri, 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" sergisidir. 19 müzemizden 200'den fazla eserin yer aldığı bu sergiyle, Troya'nın hikayesini dünyanın kalbine yeniden taşıyoruz. Elbette Çanakkale'nin bize yüklediği sorumluluk, yalnızca binlerce yıllık kültürel mirasla sınırlı değil. Kalbimizde taşıdığımız en büyük emanet, bu topraklarda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasıdır. Bu anlayışla, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız; şehitliklerden tabyalara, müzelerden anıtlara kadar bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz de Çanakkale'nin kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve tanıtılması için önemli çalışmalar yürütüyor. Bizim görevimiz, bu toprakların bize bıraktığı mirası yalnızca korumak değil; onu gelecek nesillerin de gururla sahiplenebileceği bir emanete dönüştürmektir. Çünkü Çanakkale'ye sahip çıkmak, yalnızca bir şehre değil; bir milletin hafızasına sahip çıkmaktır. Bu hafıza yalnızca eserlerde ve anıtlarda değil; ustalarımızın ellerinde, sanatçılarımızın eserlerinde, sofralarımızda ve geleneklerimizde de yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bizim için yalnızca konserlerden, sergilerden ve etkinliklerden ibaret değildir. Biz bu festivallerle ehirlerimizin ruhunu görünür kılmak istiyoruz

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu büyük mirası hep birlikte yeniden görünür kıldıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bu yılki on altıncı durağımız olan Çanakkale, festivale beşinci kez ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında dokuz gün boyunca, 15 farklı mekanda, 162 etkinlikle Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getireceğiz. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda müziğin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Çocuk Köyü'nde çocuklarımızın hayallerine sanatın renklerini katacağız. Troya Müzesi'nde açılacak "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" ile tarihimizin ve medeniyetimizin seçkin izlerini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. "Yaşayan Miras Çanakkale Sergisi" ile çini, seramik, ahşap oyma, ebru, tezhip, keçe ve hüsn-i hat gibi kadim sanatlarımızı, ustalarımızın ellerinde yeniden hayat bulurken hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü kültür, ancak yaşatıldığında geleceğe ulaşır. Bir şehri tanımanın en güzel yollarından biri de onun sofrasına oturmaktır. Çünkü sofralar sadece yemeklerin değil, hikayelerin, hatıraların ve kardeşliğin de paylaşıldığı yerlerdir. Bu anlayışla belirlediğimiz 52 Lezzet Noktasında Çanakkale'nin eşsiz mutfak kültürünü de misafirlerimizle buluşturuyoruz. Bu çerçevede, Çanakkale'nin sardalyasını, keşkeğini, peynir helvasını, zeytinyağlılarını ve birbirinden özel yöresel lezzetlerini mutlaka tatmanızı tavsiye ediyorum. Gastronomi programımızda Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar'ın ev sahipliğinde; Michelin yıldızlı şef Emre Şen, Şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, Prof. Dr. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat gastronomi tutkunlarıyla bir araya gelecek. Böylece Çanakkale'nin lezzetlerini sadece tattırmayacak; bu toprakların mutfak kültürünü konuşacak, paylaşacak ve geleceğe taşıyacağız. Türkiye Kültür Yolu Festivali, bizim için yalnızca konserlerden, sergilerden ve etkinliklerden ibaret değildir. Biz bu festivallerle şehirlerimizin ruhunu görünür kılmak istiyoruz. Çünkü her şehrin bir hikayesi vardır. Ama Çanakkale'nin hikayesi yalnızca bu şehre değil, insanlığın ve milletimizin ortak hafızasına aittir. Troya'dan bugüne uzanan bu hikaye, insanlık tarihinin ve vatan uğruna verilen büyük mücadelenin bir hikayesidir. Biz istiyoruz ki bu hikaye yalnızca kitaplarda okunmasın; çocuklarımız görsün, gençlerimiz hissetsin, misafirlerimiz tanısın. Çünkü hafızası güçlü olan milletler, geleceğe daha güçlü yürür" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı, toplu fotoğraf çekimi ve protokol üyelerinin Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisini gezmesiyle son buldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de festival heyecanı başladı. 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.