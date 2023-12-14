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Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı Ankara'da anıldı - Son Dakika
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Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı Ankara'da anıldı

Kırgız yazar, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı Ankara'da düzenlenen törende anıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Cengiz Aytmatov\'un doğumunun 95. yılı Ankara\'da anıldı
14.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:44
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Kırgız yazar, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov doğumunun 95. yılında Ankara'da düzenlenen törende anıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Kazakbayev, konukların katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Kırgız milli edebiyat konusu denilince Manas Destanı'ndan sonra ilk akla gelen, sihirli kalemi ile sadece Kırgız edebiyatını değil, Kırgız adlı bir boyun varlığını ve onların hayat şartlarını, dinini, dilini, hayat felsefesini dünyanın dikkatine sunan ve dünya literatürüne 'mankurt' kavramını kazandıran Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılına ithafen son yıllarda gelenek haline gelen anma törenimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Etkinliği düzenlenmesindeki desteği için Keçiören Belediyesine teşekkür eden Kazakbayev, "Büyük yazarımız doğumunun 95. yıl dönümü vesilesiyle çeşitli etkinliklerle Kırgızistan'da ve yurt dışında anılmaktadır. Bu aralar Türkiye'de İstanbul, Antalya, İzmir, Niğde, Kocaeli ve diğer şehirlerde çeşitli anma programları gerçekleştirilmektedir." dedi.

Kazakbayev, Aytmatov'un Türkiye'de çok iyi tanındığını vurgulayarak, "Cengiz Aytmatov'un Türk kardeşlerimizin gönlünde yeri özeldir." ifadesini kullandı.

Aytmatov'un "insanların yüreğinde yaşamaya devam edeceğinin" altını çizen Kazakbayev, şöyle devam etti:

"(Aytmatov) Bu dünyadan göçüp gitti ama onun kaleme aldığı eserler ve kahramanlar insanların yüreğinde yaşamaya devam edecektir. Onun eserlerindeki felsefi, ahlaki ve sosyal problemler daima önemli meseleler olarak kalacaktır ve gelecek nesil için faydalı etkisi olacaktır."

Keçiören Belediye Başkanı Altınok da Aytmatov'u rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Cengiz Aytmatov, dünyanın aslında sesi, nefesi ve yüreğidir." diye konuştu.

Aytmatov'un eserlerinin çok sayıda dile çevrildiğine işaret eden Altınok, "Okuyanlara birçok güzelliği sunan Cengiz Aytmatov, bugün vardır, yarın da olacaktır." dedi.

Etkinlik, kompozisyon yarışmasında başarılı olan öğrencilere hediye takdiminin yanı sıra Aytmatov'un anıtına çelenk ve çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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