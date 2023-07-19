Basına sızdırılan toplantı için CHP'den zehir zemberek açıklama! Söylenenler, Ekrem İmamoğlu'nu kara kara düşünecek

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin ileri gelenleri arasında yapılan gizli toplantının ifşasıyla çalkalanıyor. Görüntüler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "gizli darbe" şeklinde yorumlanırken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın toplantısında konuyla ilgili "Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİDERİMİZ GEMİYİ LİMANA HASARSIZ YANAŞTIRACAK"

Öztrak açıklamasında, "Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Genel başkanımız 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır." dedi.

"GENEL MERKEZİN HABERİ YOK"

Online toplantıdan genel merkezin haberinin olup olmadığı sorusuna da Öztrak, "Genel merkezin bu toplantıdan da haberi yoktur." ifadeleriyle yanıt verdi.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

İmamoğlu,"Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle konuşulur, parti meclisi üyeleriyle konuşuluyor, partinin eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş… Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.