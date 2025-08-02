ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci ayağı olan 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali' kapsamında Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir otelin terasında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi' açıldı. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Doğanın ve tarihin birlikte şekillendirdiği Kapadokya'da hem geçmişin mirasını hem de kültürlerin buluşmasını yürekten hissediyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci durağı olan bu eşsiz coğrafyada, Çin kültürünün zenginliğine tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kültür Yolu Festivali yalnızca Türkiye'nin değil, insanlığın ortak kültür mirasına açılan büyük bir sahnedir. Bu sahnede Çin kültürünün asırlık gelenekleriyle sergilediği zarafet, festivalin uluslararası kimliğini pekiştirirken; farklı coğrafyalardan gelen ezgilerin, renklerin ve anlamların bir araya gelişine en güzel örneği sunmaktadır. Binlerce yıllık tarihiyle Çin kültürü; çayın zarif seremonisinden, kaligrafinin inceliğine, müziğin derinliğinden dansın estetiğine kadar insan ruhuna dokunan eşsiz birikimiyle bugün bizlerle buluşuyor. Aynı şekilde, sema gibi manevi bir derinlik, folklorumuz gibi köklü gelenekleriyle Türk kültürü de bu buluşmada kendine has bir renk katıyor" dedi.

'BİN YILLIK İPEK YOLU, İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE SIKI SIKIYA BAĞLAMIŞTIR'

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali' kapsamında gerçekleştirilen 'Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi'nin açılışına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Büyükelçi Jiang Xuebin, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkat çekerek, "Çin ve Türkiye, Asya kıtasının doğu ve batı ucunda yer almaktadır. Bin yıllık İpek Yolu, iki ülkeyi birbirine sıkı sıkıya bağlamıştır. Son yıllarda, Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde Çin-Türkiye ilişkileri gelişme eğilimini korumakta, beşeri münasebetlerimiz sürekli olarak çoğalmakta, kültürel iş birliğimiz derinleşmekte, kültürel miraslar, gösteri sanatı gruplarının karşılıklı ziyaretleri ve turizm tanıtımı gibi birçok alanda iş birliği gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

'FESTİVALE FARKLI BİR DEĞER KATTI'

Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi'nin festivale farklı bir değer kattığını belirten Nevşehir Valisi Ali Fidan da bu tür kültürel ve sanatsal anlamdaki etkinliklerin, her iki ülkenin her alanda iş birliği içerisinde olması anlamında vazgeçilmez önem taşıdığına işaret etti. Vali Fidan, 2023 yılında Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden Çinli turist sayısının 26 bin olduğunu ve bu rakamın 2024 yılında 90 bine ulaştığını aktararak, bu sayının bu yıl daha da üst seviyelere ulaşması arzusu içerisinde olduklarını ifade etti.

ÇİN DANSI VE SEMA GÖSTERİSİ

Etkinlik kapsamında, Çin geleneksel dans ve müzik performansları sunuldu. Çin kaligrafi ve resim sergisinin ziyarete açıldığı etkinlikte, Çin dansı ve sema gösterisi sunuldu. Kanun ile Guzheng müzik dinletisi sunuldu. Yarın da etkinlik kapsamında Çin geleneksel resim atölyesi ve Çin çay seremonisi de gerçekleştirilecek.