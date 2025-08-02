ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
02.08.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci ayağı olan 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali' kapsamında Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir otelin terasında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği...

ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci ayağı olan 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali' kapsamında Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir otelin terasında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi' açıldı. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Doğanın ve tarihin birlikte şekillendirdiği Kapadokya'da hem geçmişin mirasını hem de kültürlerin buluşmasını yürekten hissediyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci durağı olan bu eşsiz coğrafyada, Çin kültürünün zenginliğine tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kültür Yolu Festivali yalnızca Türkiye'nin değil, insanlığın ortak kültür mirasına açılan büyük bir sahnedir. Bu sahnede Çin kültürünün asırlık gelenekleriyle sergilediği zarafet, festivalin uluslararası kimliğini pekiştirirken; farklı coğrafyalardan gelen ezgilerin, renklerin ve anlamların bir araya gelişine en güzel örneği sunmaktadır. Binlerce yıllık tarihiyle Çin kültürü; çayın zarif seremonisinden, kaligrafinin inceliğine, müziğin derinliğinden dansın estetiğine kadar insan ruhuna dokunan eşsiz birikimiyle bugün bizlerle buluşuyor. Aynı şekilde, sema gibi manevi bir derinlik, folklorumuz gibi köklü gelenekleriyle Türk kültürü de bu buluşmada kendine has bir renk katıyor" dedi.

'BİN YILLIK İPEK YOLU, İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE SIKI SIKIYA BAĞLAMIŞTIR'

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Nevşehir Kültür Yolu Festivali' kapsamında gerçekleştirilen 'Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi'nin açılışına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Büyükelçi Jiang Xuebin, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkat çekerek, "Çin ve Türkiye, Asya kıtasının doğu ve batı ucunda yer almaktadır. Bin yıllık İpek Yolu, iki ülkeyi birbirine sıkı sıkıya bağlamıştır. Son yıllarda, Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde Çin-Türkiye ilişkileri gelişme eğilimini korumakta, beşeri münasebetlerimiz sürekli olarak çoğalmakta, kültürel iş birliğimiz derinleşmekte, kültürel miraslar, gösteri sanatı gruplarının karşılıklı ziyaretleri ve turizm tanıtımı gibi birçok alanda iş birliği gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

'FESTİVALE FARKLI BİR DEĞER KATTI'

Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi'nin festivale farklı bir değer kattığını belirten Nevşehir Valisi Ali Fidan da bu tür kültürel ve sanatsal anlamdaki etkinliklerin, her iki ülkenin her alanda iş birliği içerisinde olması anlamında vazgeçilmez önem taşıdığına işaret etti. Vali Fidan, 2023 yılında Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden Çinli turist sayısının 26 bin olduğunu ve bu rakamın 2024 yılında 90 bine ulaştığını aktararak, bu sayının bu yıl daha da üst seviyelere ulaşması arzusu içerisinde olduklarını ifade etti.

ÇİN DANSI VE SEMA GÖSTERİSİ

Etkinlik kapsamında, Çin geleneksel dans ve müzik performansları sunuldu. Çin kaligrafi ve resim sergisinin ziyarete açıldığı etkinlikte, Çin dansı ve sema gösterisi sunuldu. Kanun ile Guzheng müzik dinletisi sunuldu. Yarın da etkinlik kapsamında Çin geleneksel resim atölyesi ve Çin çay seremonisi de gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Nevşehir, Uçhisar, Türkiye, Ankara, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü 26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü
Donald Trump: Rusya’nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü

17:01
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
14:42
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
13:56
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
23:55
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı
Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
23:03
Kolombiya’da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
22:49
FBI’ın, Trump’ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
FBI'ın, Trump'ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
22:43
Husiler, Tel Aviv’deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
22:25
Ankara’da korkunç kaza Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
22:14
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
21:33
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
21:11
Adana’da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
21:07
Kartal’da film platosunda yangın Paniğe neden oldu
Kartal'da film platosunda yangın! Paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 18:09:46. #7.12#
SON DAKİKA: ÇİN KALİGRAFİ VE RESİM SERGİSİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.