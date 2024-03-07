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Cizre'ye kadın eli değdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesine kadın kaymakam olarak atanan Nazlı Demir, şehrin çehresini değiştirdi. Yaptığı çalışmalarla halkın gönlüne de dokundu.

12 Ağustos 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cizre'ye atanan ilk kadın kaymakam olan Nazlı Demir, bir buçuk yılda yaptığı projelerle ilçenin çehresini değiştirerek adeta şehre nefes oldu. Kadın elinin değdiği yerin güzelleştiğinin kanıtı olan Kaymakam Demir, aynı zamanda Cizre Belediyesine de Kayyum Belediye Başkan vekili olarak görev yapıyor.

Kaymakam Demir, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. İlçeye asma köprü, mesire alanları, park bahçeleri ve turizm alanında hizmetler kazandıran Demir, kadın istihdamını artırmak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Bölgenin ilk kadın kaymakamı olmasının yanı sıra güler yüzlü ve cana yakın olan Demir, yediden yetmişe Cizreli vatandaşların gönlünde tahta kurdu. Kentte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Nazlı Demir, Cizre'de hareketli ve potansiyeli yüksek bir ilçede ilk kadın kaymakam olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi. Demir, "Yaklaşık bir buçuk yıldır görev yapıyoruz. Bu anlamda hem Cizre'nin ilk kadın kaymakamı hem de ilk kadın belediye başkan vekili yani kadın kayyumu olarak görev yapıyoruz. Cizre gibi hareketli ve potansiyeli yüksek bir ilçede ilk kadın kaymakam olarak görev yapmak benim için gurur. Bu anlamda burayı bize emanet eden büyüklerimize teşekkür ediyorum. Cizre kadim ve önemli bir yerleşim yeri, hareketli ve genç nüfusumuz yüksek ve Nuh tufanında kurulan ikinci yerleşim yeri olarak biliniyor. Geldiğimiz günden beri Cizre'nin devam eden projelerini tamamlamak, yeni projelerle vatandaşa nefes olmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Belediye imkanlarını vatandaşların huzuru, refahı için seferber etmeye çalışıyoruz. Belediye kamu işbirliği ile birçok proje yürüttük bunların birkaçını tamamladık bazılarının da çalışması devam ediyor. Bu anlamda da Cizre'ye önemli katkılar sunduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle Cizre'nin sosyal donatı alanlarında ciddi iyileştirmeler yaptık. Park ve bahçelerimizde vatandaşlarımızın daha huzurlu zaman geçireceği alanlar oluşturduk. Cizre özellikle yaz döneminde yaklaşık 50 derece sıcaklık görülen bir yer ve nehir kenarındaki park ve bahçeler gece gündüz dolu oluyor bunları sürekli temiz ve bakımlı tutmak bizim için son derece önemli. Çünkü vatandaşlarımız buralarda düzenli ve temiz bir ortam görmek istiyor. Bu nedenle tüm park ve bahçelerde güzel bir onarım çalışması yaptık. Onun dışında ilçemizde yeni bir mesire alanı kazandırmak için kolları sıvadık. Şuan mahalleye dönüştürülen Dirsekli Mahallesi nehir kenarında yaklaşık 64 dönümlük bir alanda mesire alanı yaptık ve bahar ayından sonra vatandaşımızın huzur içerisinde zaman geçirebilecekler" dedi.

Tüm imkanların vatandaşın huzuru ve refahı için seferber edildiğini aktaran Kaymakam Nazlı Demir, "Daha önce atıl durumda olan bir alanı cam teras olarak değerlendirdik yaklaşık 2 aydır faaliyet gösteriyor. Kentte evlenen çiftlerin fotoğraf çektiği bir mekana da döndü orası ve vatandaşlarımızdan da çok iyi bir ilgi gördü. Hafta sonları ve özellikle akşamları Cizre'nin eşsiz manzarasının tadını çıkarıyorlar sonrasında da bize teşekkür ediyorlar. Şuan arkamızda bulunan asma köprü İsmail Ebul-iz El Cezeri Asma Köprüsü yaklaşık 6 yıldır devam eden bir süreçti, biz göreve başladığımızda bunu hızlandırdık. Yaklaşık bir yılda bu aşamaya getirdik. Tabiri caizse Dicle'nin yeni gerdanlığı Cizre'ye çok yakıştı. Özellikle ışıklandırma ile geceleri çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben Cizrelilere çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden beri bizi bağırlarına bastılar, bir kadın kaymakam olarak hiçbir gün kendimi yabancı hissetmedim. Kimin elini sıktıysam kime dokunduysam hep bir tebessümle karşılaştık. ev ziyaretleri yapıyoruz özellikle kadınlarla bir araya geliyoruz, onların mutluluğu ve memnuniyeti bizim için çok önemli çünkü kadın gülerse dünya güler diyoruz. Kadın mutlu olursa herkes mutlu olur. Çocukta mutlu olur eşte mutlu olur. Bizde hanımlarımıza yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tüm imkanlarımızı vatandaşın huzuru ve refahı için seferber. Artık bu kaynaklar başka yerlere gitmiyor. Eğitiminden sağlığına, köprüsünde yoluna, park bahçelerine kadar tamamı Cizre halkının huzuru ve mutluluğu için seferber ediliyor. Hep şunu söylüyorum, Cizre her şeyin en iyisine layıktır. En güzel hizmetlerle vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cizreliler de kadın kaymakamın yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi. Tarın Oran isimli vatandaş, "Bölgemizin fotoğrafçısı olarak yeni yerlerin yapılması çok sevindirici oldu. Cizre'mizin gelişmesinde çok yararlı oluyor. Teras cam, asma köprü ve mesire alanlarıyla adeta nefes oldu. Katkısı olan kaymakamımızdan Allah razı olsun" dedi.

İbrahim Özervarlı isimli vatandaş ise, "Allah kaymakamımızdan razı olsun. Hizmetler kaybolmaz ne kadar kendisi burada olmasa da adı artık Cizre'den silinmez. Kaymakamımız Cizre'mize güzel eserler kazandırdı. Cizre'yi güzelleştirmek için uğraşıyor" diye konuştu.

Zekiye Kaçar isimli vatandaş, "Kaymakam hanımın bize verdiği desteklerle kursa geliyoruz. Bize desteklerini esirgemiyor. Cizre'ye gerçekten kadın eli değdiğini görüyoruz. Kaymakamımız bir kadın olduğu için daha güvende hissediyoruz. Ondan destek alarak kadın olduğumuzu hissediyoruz. Allah kaymakamımızdan razı olsun. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.