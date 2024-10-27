Cumhuriyet Coşkusuyla 81 İlden Fotoğraflar: \'Hayatımız Cumhuriyet\' Sergisi Açıldı

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81 ilden cumhuriyet coşkusu: "Hayatımız Cumhuriyet"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden gönderilen "Cumhuriyet ve Sen" temalı fotoğraflar "Hayatımız Cumhuriyet" adlı sergiye dönüştü.

ABB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 101'inci yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların "Cumhuriyet ve Sen" temalı gönderdikleri fotoğraflar "Hayatımız Cumhuriyet" adlı sergiye dönüştü. Sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 4 Kasım tarihine kadar gezilebilecek. Ayrıca gönderilen fotoğraflardan oluşturulan videoyu Yavaş, sosyal medya hesaplarından "Çok güzelsin Türkiye" notuyla paylaştı.

"Çok güzelsin Türkiye"

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı ve Cumhuriyet temalı çok sayıda fotoğraf ilk olarak bir videoya dönüştürüldü. Yavaş videoyu sosyal medya hesaplarından, " Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tüm Türkiye'den 'Hayatımız Cumhuriyet' diyerek 101 yıllık Cumhuriyet coşkusunu 7'den 70'e bizlerle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Çok güzelsin Türkiye" notuyla paylaştı.

Vatandaşların yoğun ilgi göstererek gönderdiği fotoğraflar Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde İstasyonu'nda "Hayatımız Cumhuriyet" adlı sergide sergilenmeye başladı. Sergi 4 Kasım 2024 tarihine kadar gezilebilecek.