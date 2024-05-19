Depremin vurduğu Hatay'da uzun bir aranın ardından vatandaşlar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremin vurduğu Hatay'da uzun bir aranın ardından vatandaşlar doyasıya eğlendi

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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Gençlik Festivali'nde vatandaşlar deprem psikolojisinden uzaklaşarak konserin tadını çıkarttı.

19.05.2024 01:41  Güncelleme: 01:51
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Depremin vurduğu Hatay'da uzun bir aranın ardından vatandaşlar doyasıya eğlendi

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yaralar sarılıyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde ünlü pop şarkıcısı Gülden, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Gençlik Festivali'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Asrın felaketinin ardından İskenderun ilçesinde düzenlenen ilk konserde vatandaşlar deprem psikolojisinden uzaklaşarak konserin tadını çıkarttı.

Depremin vurduğu Hatay\'da uzun bir aranın ardından vatandaşlar doyasıya eğlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremin vurduğu Hatay'da uzun bir aranın ardından vatandaşlar doyasıya eğlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin vurduğu Hatay'da uzun bir aranın ardından vatandaşlar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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