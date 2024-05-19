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Süper Lig\'e iki takım daha veda etti

Depremin vurduğu Hatay'da uzun bir aranın ardından vatandaşlar doyasıya eğlendi

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen gençlik festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yaralar sarılıyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde ünlü pop şarkıcısı Gülden, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Gençlik Festivali'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Asrın felaketinin ardından İskenderun ilçesinde düzenlenen ilk konserde vatandaşlar deprem psikolojisinden uzaklaşarak konserin tadını çıkarttı.