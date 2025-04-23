Depremzede Öğrenciler Dubai'de Gösteri Yapacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremzede Öğrenciler Dubai'de Gösteri Yapacak

Hataylı depremzede öğrenciler, 23 Nisan etkinlikleri için Dubai'de halk oyunları sunacak.

23.04.2025 11:22
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Hataylı depremzede ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Dubai'de halk oyunları gösterisi sunacak.

Merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Atatürk Ortaokulu öğrencileri, 24 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları sosyal uyum gösterisinde 4. oldu.

Depremzede öğrenciler, başarılarıyla Türkiye İş Konseyi aracılığıyla Abu Dabi Büyükelçiliğinden davet aldı.

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Dubai'de 25-26 Nisan'da düzenlenecek etkinliklerde gösterilerini en iyi şekilde sunabilmek için provalarını sürdürüyor.

Dubai gezisiyle öğrenciler farklı bir deneyim yaşayacak

Beden eğitimi öğretmeni ve halk dansları eğitmeni Halit Bozyiğit, AA muhabirine, depremzede öğrencilerin Dubai'ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin depreme rağmen çalışmayı bırakmayarak Ankara'da düzenlenen yarışmada derece aldığını anlatan Bozyiğit, bu başarının Dubai davetiyle daha da taçlandığını belirtti.

Öğrencelerin Dubai'ye gidecekleri için çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Bozyiğit, "24 Nisan'da çocuklarımızı Dubai'ye götüreceğiz, tüm hazırlıklarımız tamamlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya, hem Hatay'ı hem de ülkemizi temsil etmeye gidiyoruz." diye konuştu.

Bozyiğit, yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay'da öğrencilerin de bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Şu an ekipteki 14 öğrencinin Dubai'de sunacakları gösteri için provalarını büyük bir heyecan ve mutlulukla sürdürdüğünü dile getiren Bozyiğit, gezinin çocuklar için de farklı, güzel bir deneyim olacağını anlattı.

Öğrencilerden 14 yaşındaki Ebru Kuyucu da gösteriye hazır olduklarını belirterek, "Çok heyecanlıyım, ilk defa böyle bir etkinlik yapacağız. Bizim için de farklılık olacak ve orada çok eğleneceğiz." dedi.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Aysel Gündüz de heyecanla Dubai'ye gidecekleri günü beklediğini ifade etti.

Dubai'yi çok merak ettiğini anlatan Gündüz, "Orada başka arkadaşlarla tanışacağımız için de mutluyuz. Gösterimizi başka insanlara sunmamız çok güzel bir his." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammet Emir Kuru da Dubai'de en iyi performansı gösterebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Öğrencilerden Hasan Labit de Dubai'de hem Hatay'ı hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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